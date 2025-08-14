Kiszivárgott Trump terve: szédületes ajánlatot tesz Putyinnak, hogy hagyja abba a háborút – Alaszkából újra része lehet Oroszországnak

Az amerikai elnök ritkaföldfémekhez való hozzáférést kínál Vlagyimir Putyinnak, hogy ösztönözze őt az ukrajnai háború befejezésére.

Trump ásványkincseket ajánl fel Putyinnak a béke érdekében / Fotó: AFP

Donald Trump számos pénzkereseti lehetőséggel felvértezve tárgyal majd az orosz elnökkel pénteken Alaszkában. A Telegraph szerint többek között

Alaszka természeti erőforrásait megnyitnák Moszkva előtt,

az orosz légi közlekedési iparral szembeni amerikai szankciók egy részét feloldanák,

illetve hozzáférését biztosítanák Oroszország által megszállt ukrán területeken található ritkaföldfémekhez is.

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminiszter feladata, hogy az Egyesült Államok milyen gazdasági kompromisszumokat köthet Oroszországgal a tűzszüneti megállapodás felgyorsítása érdekében.

Szerdai sajtótájékoztatóján Trump azt mondta, hogy

Putyinra „súlyos következmények várnak”, ha pénteki találkozójukon nem egyezik bele az ukrajnai háború befejezésébe.

Az amerikai elnök azt is bejelentette, hogy azonnali második találkozót tervez Putyinnal, ezúttal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével, az alaszkai négyszemközti megbeszéléseik után.

Trump azt mondta: „Ha az első jól megy, akkor lesz egy gyors második is. Szeretném szinte azonnal megtenni, hogy legyen egy gyors találkozók Putyin elnök és Zelenszkij elnök és köztem is, ha szeretnék, hogy ott legyek.”

Az amerikai elnök egy virtuális csúcstalálkozón vett részt Zelenszkijjel és más európai vezetőkkel, köztük Sir Keir Starmerrel, Emmanuel Macronnal és Freidrich Merzzel, az alaszkai találkozót megelőző telefonbeszélgetések részeként.

A tárgyalások után Zelenszkij azt mondta, hogy Trump támogatja az Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciákat. „Biztonsági garanciáknak kell lenniük” – mondta Merz német pénzügyminiszterrel közös sajtótájékoztatón.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az európai vezetők arra szólították fel Donald Trump elnököt, hogy a pénteki orosz–amerikai csúcstalálkozón érje el Vlagyimir Putyinnál a harcok leállítását, és kezdeményezze egy háromoldalú egyeztetés létrejöttét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.