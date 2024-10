Vitézy Dávid: alapvetően kudarcos Lázár János teljesítménye

A fővárosi közlekedési helyzetről Vitézy Dávid azt mondta: a legnagyobb problémák a külső kerületek és az agglomeráció közösségi közlekedésének versenyképesebbé tételében vannak. Ezért kulcskérdés az elővárosi vasutak, a HÉV-ek, valamint a villamoshálózat fejlesztése – jelentette ki, és példaként hozta fel, hogy az esztergomi vagy a székesfehérvári vasútvonalon, illetve a budai fonódó villamoshálózaton véghez vitt fejlesztéseket követően nőtt az utasok száma.

Elmondta: a BKK-rendészethez hasonlóra van máshol is példa, Dublinban épp egy ilyen rendszert vezetnek be. A tervek nemcsak járőrszolgálatról szólnak, hanem arról is, hogy a BKK „kivonuló” szirénás járműveibe hatósági jogkörökkel bíró rendészt ültetnek, aki hamar oda tud érni a város bármely pontjára.