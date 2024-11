Így nyúlt Donald hóna alá a 18 éves Barron Trump: üdv a manoszférában

Sorban születnek az elemzések, miért mérhetett hatalmas vereséget demokrata párti riválisára, Kamala Harrisre a visszatérő elnök, Donald Trump a keddi amerikai választásokon. Fontos elem, hogy hagyományos republikánus bázisa mellett az elnök új társadalmi csoportok aktív támogatását is elnyerte. A The Wall Street Journal most egy olyan generációs szegmensről számol be, ahová 18 éves, két méter öt centi magas, a New York-i Egyetemen elsőéves fia vitte be nagy sikerrel az elnököt.

Barron Trump egy nagyon magas egyetemista, aki 18 évesen sikerrel debütált a politikában, az elnöki székhez segítve 78 éves édesapját / Fotó: AFP

Hallottunk a manoszféráról?

Ha a szó (angolul manosphere) nem ismerős, ne szégyenkezzünk. Az amerikaiak jó része sem ismeri. Egy olyan generáció azonban, amelyet jobban lekötnek a videójátékok, mint a politika: nagyon is. És ezen a választáson még őket is sikerült megmozdítania az egyik jelöltnek.

A manoszféra a Wikipedia angol szócikke szerinti fordításban weboldalak, blogok és online fórumok vegyes gyűjteménye, amelyek a férfiasságot, a nőgyűlöletet és az antifeminizmust pártolják. Az itt jelen lévő csoportok közt vannak

férfijogi aktivisták,

szándékuk ellenére pár nélküliek (involuntary celibates),

Men Going Their Own Way (MGTOW, egy antifeminista, férfiközpontú csoportosulás),

„csábítóművészek” (pick-up artists – igen, Amerikában ez is egy ismert csoport)

és apajogi szerveződések (Amerikában szó szerint „minden” van.)

A Wikipédiát nem mindig jó forrásnak idézni, de ezúttal jó az összefoglaló, emellett alkalmat ad megemlíteni, hogy a szócikknek eddig csak 23 nyelven van megfelelője, magyarul nem, ami jelzi, hogy nálunk nem ismert szféráról van szó. Egyúttal kiderül belőle, hogy nem igazán liberális kör. Még az is gyakran eltitkolja, aki odajár, bár sokan büszkén vállalják.

Manoszféra: hogy került ide a 78 éves Donald Trump?

Logikus, hogy egy ilyen csoportot egy republikánus elnökjelölt megpróbál megszólítani, még akkor is, ha közel jár a 80-hoz, és a fiatalokat Amerikában sem erősen izgatják általában a választások. Ha egyáltalán tud róla. Donald Trump tudott.

A WSJ így kezdi a történetet: „Egy nap, egy gonosz választási kampány közepén, amelynek a kimenetele – figyelmeztetett Donald Trump – Amerika túlélését veszélyeztetheti, a korábbi elnök 90 percet töltött egy mosdatlan szájú 24 évessel, aki bizonyos fajta sztárstátuszra tett szert azzal, hogy online közönség előtt játszott videójátékokat.”