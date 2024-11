Az izraeli háború 417. napja – Libanonban összejöhet a tűzszünet Izrael és a Hezbollah között

Joe Biden amerikai és Emmanuel Macron francia elnök jelentheti be a küszöbön álló tűzszünetet Izrael és a Hezbollah között Libanonban, több libanoni forrás szerint is.

A tűzszünet előtti pillanatokban heves bombázások sújtják Bejrút városát / Fotó: AFP

A diplomáciai áttörés jelei ellenére az elmúlt napokat is heves bombázások jellemezték, Izrael légicsapásokat mért Bejrút déli külvárosaira, a Hezbollah egyik fellegvárára, míg az iszlamista szervezet vasárnap az egyik legnagyobb, mintegy 250 rakétát felhasználó támadását indította el Izrael ellen. Bár a küszöbön álló megállapodást Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök hivatala nem kommentálta, egy magas rangú izraeli tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy a keddi kabinetülés témája a tűzszüneti megállapodás elfogadása.

Izraelben nem mindenki örül a küszöbön álló tűzszünetnek

Ez nem feltétlenül lesz egyszerű, hiszen az X-en az izraeli kormány szélsőjobboldali nemzetbiztonsági minisztere, Itamar Ben-Gvir arról írt, hogy még nincs késő lefújni a megállapodást. A tárcavezető szerint a harcokat az abszolút győzelemig kellene folytatni.

Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete pedig arról beszélt, hogy hazája fenntartaná magának a jogot, hogy dél-libanoni célpontok ellen csapást mérjen, bármiféle egyezség alatt, amit Libanon korábban ellenzett. Matthew Miller amerikai külügyi szóvivő szerint az álláspontok közelednek egymáshoz, de még mindig vannak lépések, melyeket meg kell tenni a megállapodás érdekében. Arra is figyelmeztetett, hogy sokszor

az utolsó részletekben a legnehezebb a megállapodás, mert gyakran a legnehezebb kérdéseket hagyják a tárgyalások végére.

A tárgyalások alapjául a 2006-os tűzszünet szolgál, ami az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1701-es határozatán alapul, melynek értelmében a Hezbollah harcosai nem tartózkodhatnak a Litani folyótól délre, ami mintegy 30 kilométerre van az izraeli határtól.

A Hamász terrortámadása után indult a háború, de csak az elmúlt két hónapban borult lángba Libanon is

A Hamász tavaly októberi 7-i terrortámadása után fellángolt harcok drámai mértékben eszkalálódtak az elmúlt két hónapban, miután Izrael szárazföldi offenzívát is indított a Hezbollah ellen.

Az elmúlt év során több mint 3750-en vesztették életüket a harcokban, és több mint egymillióan voltak kénytelenek elhagyni otthonukat Libanonban.

Izrael súlyos csapásokat mért a Hezbollah ellen, többek között a szervezet vezetőjét, Hasszán Naszrallahot is megölte, ahogy sok más vezetőjét is a csoportnak. Az iszlamista szervezet csapásaiban 45 civil vesztette életét Észak-Izraelben, ahonnan mintegy 60 ezer ember kényszerült elmenekülni, míg legalább 73 izraeli katona is életét vesztette Észak-Izraelben, Dél-Libanonban és a Golán-fennsíkon.