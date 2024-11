Minimum félrevezető módon számolt be a magyar sajtó egy jelentős része a hétfői parlamenti vitáról. Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, Orbán Viktor az azonnali kérdések órájában válaszolt az ellenzéki politikusoknak. A magyar miniszterelnök már előzetesen is pofozkodásra számított, a megérzései pedig be is igazolódtak.

Kiforgatták Orbán Viktor szavait: nem azt monda a miniszterelnök Romániáról, amit a sajtó állít / Fotó: Máthé Zoltán

Történt, hogy az MSZP elnöke, Komjáthi Imre Magyarország jobban teljesít? címmel kérdezte a kormányfőt. Azzal kezdte, hogy szerinte Magyarországon csökken a gyermekszületések száma, fogy a népesség és egyre nő a szegénység.

Orbán Viktor válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy a szocialista családtámogatási rendszert Bokros-csomagnak hívták. Régi vita, hogy ez, illetve a polgári kormányzat családpolitikai rendszere milyen hatás gyakorolt a magyar demográfiai helyzetre.

Nem akarom húzni az időt, de fenntartjuk, hogy a Bokros-csomag okozta a legnagyobb demográfiai katasztrófát Magyarországon. Mindent, amit teszünk, ennek az orvoslása érdekében tesszük. Állunk rendelkezésére ebben a vitában is a baloldalnak, de azt a kiindulópontot, hogy abból a kátyúból kel kirángatnunk az országot, amibe önök lökték, azt nem vagyunk hajlandóak feladni – szögezte le.

A szegénység témájában elmondta, hogy az Eurostat számai alapján Magyarországon a szegénység kockázatának való kitettség, pontosabban a súlyos anyagi nélkülözésben élők aránya 24 százalékról 10 százalékra esett. Erre mindannyian büszkék lehetünk, a felével csökkentették a nélkülözésben élők arányát. Komjáthi Imre úgy reagált, hogy a Magyar Nemzeti Bank statisztikáját vegyék elő. „Elhúznak mellettünk a románok, a szlovákok, lassan mindenki. Ön ne külügyminisztert játsszon, hanem a magyarok problémájával foglalkozzon” – vágott oda.

Orbán Viktor először is meghatónak nevezte, hogy az MSZP elnöke tanácsokat oszt arról, mivel töltse a napjait. Majd így folytatta:

Aki azt gondolja, úgy hallom, ön ezt gondolja és kérem ne vegye személyes sértésnek, amit mondani fogok, hogy aki azt gondolja, hogy Románia elhúz mellettünk, annak azt javaslom, költözzön oda. Aztán ha visszajött, akkor beszéljük meg, hogy mit tapasztalt. És ha úgy gondolja, hogy Romániában jobb az élet, akkor állok rendelkezésére egy erről szóló parlamenti vitában.

A miniszterelnök tehát szó szerint így reagált Komjáthi Imre „bezzeg romániázására”. A magyar sajtó jelentős részében azonban ez nem így jelent meg, hanem az idézet felét elhagyva csak annyi, hogy „Orbán szerint aki azt mondja, a románok elhúznak mellettünk, az költözzön oda”.