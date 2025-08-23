Ősellenségével támogatná meg a Sirit az Apple

Az Apple megbeszéléseket folytat a Google anyavállalatával, az Alphabettel, hogy a Gemini mesterséges intelligencia (MI) működtesse a Siri hangasszisztens megújított változatát. Fontos lépés lenne ez afelé, hogy a vállalat MI-technológiájának nagyobb részét kiszervezze.

A Google mesterséges intelligenciájával támogatná a Sirit az Apple / Fotó: NurPhoto via AFP

Az iPhone gyártója a közelmúltban megkereste az Alphabet Google-t, hogy feltérképezze egy egyedi MI-modell létrehozásának lehetőségét, amely jövőre az új Siri alapjául szolgálna – közölték az ügyet ismerő személyek a Bloomberggel. A források szerint

a Google már megkezdte egy olyan modell betanítását, amely az Apple szerverein futna.

Az Apple jócskán lemaradt az MI-fejlesztésekben

A munka része annak az erőfeszítésnek, hogy az Apple felzárkózzon a generatív mesterséges intelligencia területén, amelyen meglehetősen nagy lemaradásban van. Az év elején az Apple az Anthropic PBC-vel és az OpenAI-jal is vizsgálta az együttműködést lehetőségét, mérlegelve, hogy a Claude vagy a ChatGPT szolgálhatna-e a Siri új „agyaként”.

Az Apple egyelőre nem hozott végső döntést arról, hogy továbbra is belső modelleket használ a Sirihez, vagy inkább egy külső partnert választ. A lehetséges irányváltás azt követően vetődött fel, hogy

késlekedik a Siri régóta beharangozott frissítése,

amely lehetővé tette volna a felhasználóknak, hogy személyes adataikra támaszkodva adjanak utasítást a Sirinek, és teljes mértékben hangvezérléssel navigálják az eszközeiket. A Siri frissítését eredetileg az idei tavaszra tervezték, de mérnöki problémák miatt egy évvel elhalasztották.

Jelenleg is van együttműködés az Apple és a Google között

Tavaly az Apple hozzáadta a ChatGPT-t a Sirihez „biztonsági megoldásként” az általános tudásalapú kérdésekhez, amelyekben az asszisztens régóta gyengélkedett. Az Apple és a Google pedig már nyilvánosan is jelezte, hogy hasonló Gemini-integrációra készül.

Bár az Apple és a Google riválisok az okostelefonok, operációs rendszerek és szolgáltatások terén, már most is van keresési együttműködésük:

a Google évente milliárdokat fizet azért, hogy keresője alapértelmezett legyen az Apple termékein.

Ezt a megállapodást azonban az amerikai Igazságügyi Minisztérium monopóliumellenes vizsgálata fenyegeti, és végül akár meg is semmisülhet.