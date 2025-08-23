Deviza
eurozóna
Draghi-jelentés
versenyképesség

Kimondta az igazságot a Draghi-jelentés szerzője: az EU elvesztette globális hatalmát és befolyását

Mario Draghi volt EKB-elnök és volt olasz kormányfő szerint az EU marginális szerepet játszik az ukrajnai háború lezárására irányuló béketárgyalásokban, és szemlélője csak az iráni és az izraeli konfliktusnak. A Draghi-jelentés szerzője kimondta a Brüsszel számára kényelmetlen igazságot.
D. GY.
2025.08.23., 13:20

Mario Draghi, az ismert Draghi-jelentés szerzője pénteken kijelentette: a 2025-ös események kemény igazságot tártak fel: az Európai Unió többé nem hiheti, hogy nagy gazdasága globális hatalmat és befolyást biztosít számára.

Mario Draghi Draghi-jelentés
A Draghi-jelentés szerzője kimondta a Brüsszelnek kényelmetlen igazságot / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ez az év az lesz, amelyre úgy emlékezünk majd, hogy ez az illúzió szertefoszlott 

mondta az Európai Központi Bank korábbi elnöke és Olaszország volt miniszterelnöke a tengerparti Rimini városában tartott beszédében.

Bele kellett törődnünk a legnagyobb kereskedelmi partnerünk és régi szövetségesünk, az Egyesült Államok által kivetett vámokba 

– folytatta a találkozón, amelyet római katolikus szervezetek rendeztek.
„Ugyanez a szövetséges kényszerített minket arra, hogy növeljük a katonai kiadásainkat – egy döntés, amelyet talán így is meg kellett volna hoznunk, de olyan módokon és formákban, amelyek valószínűleg nem tükrözik Európa érdekeit” – tette hozzá.

Draghi kijelentette, hogy az EU csak „szemlélője” az iráni és a gázai konfliktusnak, és kijelentette, hogy a 

blokk „viszonylag marginális szerepet” játszott az ukrajnai háború lezárására irányuló béketárgyalásokban, 

annak ellenére, hogy a legtöbb támogatást az EU nyújtotta az országnak, és neki fűződik a legnagyobb érdeke egy „igazságos békéhez”.

A Draghi-jelentés pusztába kiáltott szóvá vált

Draghi régóta sürgeti az európaiakat, hogy javítsák versenyképességüket. Tavaly egy befolyásos jelentést tett közzé, amely részletes ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Bizottság számára a tőkepiaci unió létrehozásáról, valamint az innováció és a növekedés finanszírozásáról.

„Ezek az események eloszlatták minden illúziónkat arról, hogy a pusztán gazdasági dimenzió bármilyen formában biztosítaná a geopolitikai hatalmat” – mondta Draghi online, élőben közvetített beszédében.

