Dánia több tucat hadihajót épít és vásárol

A NATO legnagyobb potyautasa is fegyverkezésbe kezd

A NATO egyik legnagyobb potyautasa, Spanyolország is jelentősen, 10,5 milliárd euróval növeli védelmi kiadásait az idei évben – jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. Így már Spanyolország is eléri az észak-atlanti szövetség által meghatározott, a GDP 2 százalékát elváró költekezési célt.