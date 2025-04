A hajlandók koalíciójának az az elképzelése, hogy katonákat küldenek Ukrajnába elfogadhatatlan és kritikus veszélyt hordoz magában Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint.

Orosz légicsapás nyomai Kijevben/Fotó: AFP

Peszkov csütörtöki szavai szerint a lépés kritikus veszélyt hordoz magában az egész európai és a világ biztonságára nézve.

A nyugati békefenntartók elhozzák a harmadik világháborút

Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanácsa pedig a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában arról beszélt, hogy a békefenntartók Ukrajnába vezénylése a harmadik világháborúhoz vezet.

Sojgu szerint a békefenntartó is hibás megnevezés, hiszen a valódi cél az Ukrajna területe és erőforrásai feletti ellenőrzés, ezért azt érdemesebb inkább intervenciónak vagy megszállásnak nevezni. Az orosz biztonsági tanács titkára szerint a különleges katonai művelet is a NATO katonai infrastruktúrájának Ukrajnába – Sojgu szerint "a mi történelmi területünkre" – telepítése miatt kezdődött.

Az egykori orosz hadügyminiszter felidézte, hogy a britek még a háború előtt haditengerészeti támaszpontot építettek a Mikolajiv megyei Ocsakivban, ahol nemcsak az ukrán haditengerészet különleges erőit képezték ki, de Oroszország elleni műveleteket is irányítottak.

Végül visszatérhetnek oda, de már békefenntartó erők zászlaja alatt?

– kérdezte Sojgu, aki szerint pontosan erre gondol Emmanuel Macron francia elnök, amikor azt mondja, hogy Ukrajnának joga van NATO-kontingensek küldését kérni, anélkül, hogy egyeztetne Oroszországgal.

Oroszország hagyományos fegyverek ellen is beveti az atomot

Sojgu továbbá ismét arra figyelmeztetett, hogy a tavaly novemberben módosított orosz nukleáris elrettentési állampolitika alapján Moszkva fenntartja a jogot, hogy nukleáris fegyvereket vessen be az ellene vagy a Fehéroroszország ellen irányuló agresszió esetén, akkor is, ha ez hagyományos fegyverekkel történik. Hozzátette, hogy Moszkva figyelemmel kíséri az európai országok katonai készülődését. Elmondása szerint egyes nyugati elitek továbbra is támogatják az ukrajnai harci cselekmények folytatását és megpróbálják megzavarni vagy veszélyeztetni a megkezdett orosz-amerikai párbeszédet.