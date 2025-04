Szijjártó: a magyar és az osztrák patrióták meg akarják óvni az EU-t

A magyar és az osztrák patrióták meg akarják óvni az Európai Uniót attól, hogy a vesztébe rohanjon, és ehhez fel kell lépni Brüsszellel szemben – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

Szijjártó Péter fogadta az osztrák nemzeti tanács elnökét / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszter az osztrák nemzeti tanács elnökével, Walter Rosenkranzcal közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy az elmúlt években a világ a feje tetejére állt, és Európa a vesztébe rohan.

„Mi, patrióták ezt meg akarjuk állítani. És hogyan lehet megállítani azt, hogy az Európai Unió a vesztébe rohanjon? Békével, a migránsok megállításával s azzal, ha a tagállamok szuverenitását újra tiszteletben tartják. Mi, patrióták erre, ezekre szövetkeztünk, és ez köti szoros szövetségbe az osztrák és a magyar patriótákat is” – mondta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy

a magyar és az osztrák patrióták meg akarják óvni az EU-t attól, hogy a vesztébe rohanjon, ehhez pedig fel kell lépni Brüsszellel szemben.

„Azért kell fellépni Brüsszellel szemben, mert Brüsszel a háború folytatását akarja, mi pedig békét akarunk. Brüsszel migránsokkal akarja elárasztani Európát, mi pedig meg akarjuk állítani a migrációt. Brüsszel a normalitástól teljes mértékben elrugaszkodott ideológiákat próbál ránk erőltetni, mi viszont a józan ész forradalmát hajtjuk végre. És Brüsszel extra gyorsan be akarja nyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mi meg ellenállunk Európa tönkretételének” – sorolta.

A miniszter kitért a kétoldalú kérdésekre is, és megerősítette, hogy a magyar és az osztrák patrióták is érdekeltek a két ország együttműködésének lehető leggyorsabb fejlesztésében, amit hazánk részéről az is indokol, hogy Ausztria a legfontosabb kereskedelmi és beruházási partnerek közé tartozik.

„Ugyanakkor világos, hogy ebbe a jó kapcsolatrendszerbe szerintünk nem fér bele egymás kioktatása,

nem fér bele a beavatkozás a másik belpolitikai kérdéseibe, nem fér bele a másik minősítgetése, nem fér bele az, hogy ha törvényalkotási, szuverén parlamenti munkát bírálnak a határ túloldaláról” – mondta.

Szijjártó Péter az ukrajnai tűzszünetről szóló szerdai londoni egyeztetésekkel kapcsolatban feltett újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, hogy a kormány álláspontja változatlan, amelynek értelmében minden béke-erőfeszítést és tárgyalást támogatnak, mert a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren, csakis diplomácia útján.