„Van még lejjebb? A Tisza párt agrárszakértője szerint szemétté fertőzött a magyar kukorica. Elképesztő és felháborító!” – írta Nagy István a Facebookon.

Nagy István üzent a Tisza Pártnak: szégyen és gyalázat / Fotó: Nagy István / Facebook

Az agrárminiszter azért posztolt, mert a Talajmegújító Gazdák Egyesületének alapítója korábban az interneten úgy fogalmazott, hogy 2022-ben is azért kellett ukrán kukoricát hozni, mert jobb minőségű volt, mint „a szemétté fertőzött magyar kukorica”.

Az agrárszakértő azt is írta, hogy a multiktól az emberekhez kerülő áru sokszorosan ellenőrzött, amiket az EFSA is összesít, és innen lehet tudni, hogy „tiszta, nagyon minimális a mérhető szermaradvány bennük, ha egyáltalán felbukkan. Ez érthető is, mert egy nagy gazdaság nem kockáztathatja meg a beszállítói státusz elvesztését. A kiskerti zöldségekkel és háztáji biogabonákkal kapcsolatban már nem ilyen vonzó a kép (…)”

Nagy István erre reagálva azt is írta: úgy látja, hogy az „árulásban szakértő inkább!!! Szégyen és gyalázat!”.

A Magyar Nemzet korábban azt írta, Kökény Attila, a Talajmegújító Gazdák Egyesületének alapítója a Tisza Párt februári kongresszusán Bóna Szabolcs és Varga Lőrinc mellett vett részt a Magyar Péter vezette agrárkerekasztal-beszélgetésen. Kökénynek közvetlenül Magyar Péter asszisztenséhez van kapcsolata. A szakértő egyik posztjánál egy felhasználó felvetette, hogy Magyar Péter mellett van-e az EP-ben agrárszakértő Raskó Györgyön kívül. Erre Kökény azt írta: „Van. Most is küldöm az anyagot az asszisztensének.”