A Talajmegújító Gazdák Egyesületének alapítója korábban az interneten úgy fogalmazott, hogy „ha valaki egy idomított csimpánz szintjén termel négy-öt veszteséges hozamú haszonnövényt a versenyképtelenül magas önköltségével és talajpusztító szántással, mert úgyis megél a támogatásból, akkor ideje motiválni a gondolkodásra és fejlődésre”.

Folytatódik a vita az ukrán termékekről – az ukrán kukorica tönkreteszi a magyar termelőket? / Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Erre reagálva Nagy István agrárminiszter azt írta, hogy „több tiszteletet a magyar gazdáknak”. A Magyar Nemzet cikke szerint az agrárszakértő nemrég durva jelzőkkel szállt vitába azokkal, akik bírálták az uniós tervezetet, vagy éppen a rossz minőségű ukrán termékek beözönlésének veszélyeire hívták fel a figyelmet.

A cikk idézi Kökény Attilát, aki az uniós agrárreformmal kapcsolatban azt írta a közösségi oldalán egy kommentelőnek, hogy „el kell, hogy szomorítsalak, de 2022-ben is azért kellett ukrán kukoricát hozni, mert jobb minőségű volt, mint a szemétté fertőzött magyar kukorica. Ami az asztalodra kerül a multiktól, az sokszorosan ellenőrzött áru, rendszeres elemzésekkel, amiket az EFSA is összesít, s innen tudjuk, hogy tiszta, nagyon minimális a mérhető szermaradvány bennük, ha egyáltalán felbukkan. Ez érthető is, mert egy nagy gazdaság nem kockáztathatja meg a beszállítói státusz elvesztését. A kiskerti zöldségekkel és háztáji biogabonákkal kapcsolatban már nem ilyen vonzó a kép…”

A Magyar Nemzet korábban azt is írta, hogy poszt alatti párbeszédekből derült ki, hogy Kökény Attilának közvetlenül Magyar Péter asszisztenséhez van kapcsolata. Egy Gombor László nevű felhasználó felvetette, hogy Magyar Péter mellett van-e az EP-ben agrárszakértő Raskó Györgyön kívül. Erre Kökény azt írta: „Van. Most is küldöm az anyagot az asszisztensének.”