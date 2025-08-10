Béke Ukrajnában: megérkezett Európa súlyos válasza Trumpnak, máris benyújtotta az ellentervét – felvonult Zelenszkij mögött az uniós elit

Alig fogta fel a világ, hogy napokon belül ténylegesen áttörés állhat be az ukrán háború lezárásában, ennek esélye most máris halványabb, miután Európa maga is letett egy tervet az asztalra, hogyan szülessen meg a béke Ukrajnában.

Béke Ukrajnában: Európa máris Trump ellen fordult / Fotó: NurPhoto via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, augusztus 15-én történelmi csúcstalálkozót tartanak az amerikai és az orosz elnök részvételével, amelynek várhatóan meghatározó témája az orosz–ukrán háború lezárása lesz. Trump előzetesen jelezte: a tűzszünet elérése érdekében alapvetően területcserében gondolkodnak, ami fájdalmas lesz, de igazságos:

Putyin leállítja az előrenyomulást, de megtartja az eddig elfoglalt ukrán területeket, vagy legalábbis ezek nagy részét, miközben Zelenszkij elnöknek is meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni az alkut.

Először is szombaton az ukrán oldal határozottan kijelentette, hogy az amerikai elnöknek nincs jogi vagy politikai hatalma ahhoz, hogy Ukrajnát földterületek átadására utasítsa. Még ha Trump megállapodást akarna is kötni, „senkinek sincs jogi módja Ukrajnában területek feladására”.

Magas rangú ukrán döntéshozók azt is mondták, hogy az orosz javaslat magában foglalta a délkelet-ukrajnai frontvonal befagyasztását, ha Kijev beleegyezik, hogy kivonul a keleti Donyeck és Luhanszk megye azon részeiből, amelyeket még mindig ellenőriz. Moszkva korábban igényt tartott a teljes Herszon és Zaporizzsja régióra annak ellenére, hogy a két regionális főváros továbbra is ukrán ellenőrzés alatt maradt.

A tisztviselők szerint a Herszon és Zaporizzsja megyében az orosz erők által ellenőrzött földterületek, valamint Szumi és Harkiv megye kisebb területei is tárgyalási alapot képeznek.

A teljes képhez érdemes tudni, hogy jelenleg több mint 1000 kilométer hosszú frontvonalon dúl a háború Kelet- és Dél-Ukrajnában, ahol az orosz erők az ország területének mintegy egyötödét tartják ellenőrzésük alatt.

Az orosz csapatok azonban csak lassan nyomulnak előre Ukrajna keleti részén, nyári offenzívájuk eddig nem hozott jelentős áttörést.