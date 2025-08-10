Béke Ukrajnában: megérkezett Európa súlyos válasza Trumpnak, máris benyújtotta az ellentervét – felvonult Zelenszkij mögött az uniós elit

Alig fogta fel a világ, hogy napokon belül ténylegesen áttörés állhat be az ukrán háború lezárásában, ennek esélye most máris halványabb, miután Európa maga is letett egy tervet az asztalra, hogyan szülessen meg a béke Ukrajnában.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, augusztus 15-én történelmi csúcstalálkozót tartanak az amerikai és az orosz elnök részvételével, amelynek várhatóan meghatározó témája az orosz–ukrán háború lezárása lesz. Trump előzetesen jelezte: a tűzszünet elérése érdekében alapvetően területcserében gondolkodnak, ami fájdalmas lesz, de igazságos:
Először is szombaton az ukrán oldal határozottan kijelentette, hogy az amerikai elnöknek nincs jogi vagy politikai hatalma ahhoz, hogy Ukrajnát földterületek átadására utasítsa. Még ha Trump megállapodást akarna is kötni, „senkinek sincs jogi módja Ukrajnában területek feladására”.
Magas rangú ukrán döntéshozók azt is mondták, hogy az orosz javaslat magában foglalta a délkelet-ukrajnai frontvonal befagyasztását, ha Kijev beleegyezik, hogy kivonul a keleti Donyeck és Luhanszk megye azon részeiből, amelyeket még mindig ellenőriz. Moszkva korábban igényt tartott a teljes Herszon és Zaporizzsja régióra annak ellenére, hogy a két regionális főváros továbbra is ukrán ellenőrzés alatt maradt.
A tisztviselők szerint a Herszon és Zaporizzsja megyében az orosz erők által ellenőrzött földterületek, valamint Szumi és Harkiv megye kisebb területei is tárgyalási alapot képeznek.
A teljes képhez érdemes tudni, hogy jelenleg több mint 1000 kilométer hosszú frontvonalon dúl a háború Kelet- és Dél-Ukrajnában, ahol az orosz erők az ország területének mintegy egyötödét tartják ellenőrzésük alatt.
Az orosz csapatok azonban csak lassan nyomulnak előre Ukrajna keleti részén, nyári offenzívájuk eddig nem hozott jelentős áttörést.
Ukrajna tehát hallani sem akar arról, hogy három és fél év véres harcát követően bármilyen földjéről is lemondjon, az ukrán elnök ebben a kérdésben lényegében ráborította az asztalt amerikai kollégájára.
Kijevi tisztviselők szerint minden ilyen megállapodást a parlamentnek kell jóváhagynia. Számos ukrán képviselő, köztük sokan Zelenszkij kormánypártjából, azt nyilatkozta a Financial Timesnak, hogy nem fognak szavazni arról a törvényjavaslatról, amely Ukrajna egyes részeit átadná Oroszországnak a háború lezárásáról szóló megállapodás feltételeként.
Most pedig már azt is tudjuk, hogy Zelenszkij nincs egyedül, ott áll mögötte a teljes európai elit.
A Wall Street Journal írta meg először, hogy az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai–orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak, amely szerintük keretet ad ahhoz, hogy a Trump és Putyin közötti közelgő tárgyalások lendületet kapjanak.
Az európai terv lényege, hogy elutasítja, hogy a Donyecki régió ukrán kézen lévő részeit tűzszünetért cseréljék el.
A tervet szombaton Angliában, magas rangú amerikai tisztviselőkkel tartott találkozón terjesztették elő. A Wall Street Journal szerint az európai koncepció azt a követelést is tartalmazta, hogy minden más lépés megtétele előtt tűzszünetet kell kötni, és hogy minden területi cserének kölcsönösnek kell lennie, szilárd biztonsági garanciákkal.
Nem lehet egy folyamatot azzal elindítani, hogy harcok közepette átadunk területeket – érvelt egy európai forrás. A Fehér Ház nem reagált az európai ellenjavaslatokra.
Ugyanakkor Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök „igazságos és tartós békét”, valamint Zelenszkij „rendíthetetlen támogatását” ígérték, miközben üdvözölték Trump erőfeszítéseit is a harcok befejezésére.
Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak – aki részt vett az európai vezetőkkel és amerikai tisztviselőkkel folytatott tárgyalásokon Londonban – azt mondta, hogy bár Ukrajna hálás a konstruktív hozzáállásért, és tűzszünetre van szükség, de a frontvonal nem határ. Megismételve Kijev álláspontját, miszerint elutasít minden területi engedményt Oroszországnak.
A Reuters arról számolt be, hogy a francia, olasz, német, lengyel, brit és finn vezetők, valamint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közös nyilatkozatban üdvözölték Trump erőfeszítéseit, egyúttal azonban hangsúlyozták Ukrajna támogatásának és az Oroszországra nehezedő nyomás fenntartásának szükségességét. Leszögezték:
Az Ukrajna békéjéhez vezető útról nem lehet dönteni Ukrajna nélkül,
és továbbra is elkötelezettek amellett az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.
Ezek szerint tehát jelenleg nagyon messze vannak a béke forgatókönyvéről az álláspontok. Ami tovább nehezíti a kérdést, hogy Trump és Zelenszkij is eltökéltnek tűnik, csak éppen ellentétes álláspont mellett. Európa pedig egyértelműen ukránpárti, de kérdés, ennek mekkora súlya van.
Mindenesetre az ellentétes meglátásokon átvezető híd megépítéséhez mindössze egyetlen hét áll rendelkezésre, a Trump–Putyin-csúcsig ugyanis mindenképpen össze kell állítani a megállapodást, amely felfüggeszti a három és fél éve tartó háborút Ukrajnában.
Ha ez nem sikerül, könnyen lehet, hogy a kétségtelenül történelmi léptékű találkozó teljességgel értelmetlenné válik, és adott esetben lefújhatják. Ez azonban aligha állna bárkinek is az érdekében. Egy ilyen szcenárió ugyanis egyértelműen a világháborús eszkaláció valószínűségét növelné.
