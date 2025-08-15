A brit hadsereg készen áll azonnal bevonulni Ukrajnába: bejelentést tett a védelmi miniszter

Az Egyesült Királyságág készen áll arra, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába, ha sikerült fegyverszünetet kötni – jelentette ki pénteken John Healey brit védelmi miniszter.

A brit hadsereg a fegyverszünet után bevonulhat Ukrajnába / Fotó: Wiktor Szymanowicz / AFP

A tárcavezető nyilatkozatát a European Pravda ukrán hírportál szemlézte. Healy akkor ismertette a brit kormány álláspontját, amikor az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump épp tárgyalni készül Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában az orosz–ukrán háború lezárásáról.

Az Egyesült Királyság védelmi minisztere, aki pénteken részt vett a második világháborúban a szövetségesek Japán felett aratott győzelmének 80. évfordulójára rendezett eseményen, kijelentette, hogy az úgynevezett eltökéltek koalíciója készen áll arra, hogy a fegyverszünet első napjától kezdve tárgyaljon az ukrajnai béke biztosítása érdekében.

Ez lenne a brit hadsereg feladata Ukrajnában

„Tűzszünet esetén készek vagyunk brit katonákat küldeni Ukrajnába. Készen állnak az indulásra, készek az első naptól cselekedni” – nyilatkozta John Healey.

A védelmi miniszter szerint az a kérdés, hogy mit tennének a brit csapatok Ukrajnában egy újabb orosz támadás esetén, egyelőre hipotetikus. Azonban az alapelvük az, hogy mindegyik brit csapatnak joga van megvédeni magát támadás esetén.

Egyelőre a brit bevonulás is csak elméleti síkon létezik, a fegyverszünet ugyanis még nem következett be. Ennek kapcsán sok múlhat a pénteki esti alaszkai csúcstalálkozón. Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója helyi idő szerint délután 3 órakor, magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik. A Fehér Ház tájékoztatása szerint az elnök várhatóan helyi idő szerint pénteken este 9:45-kor, magyar idő szerint szombat hajnali 3:45-kor indul vissza Anchorage-ból Washingtonba.