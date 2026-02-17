Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,27 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,15% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,27 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 487,86 -0,26% MTELEKOM1 990 0% MOL3 562 -0,39% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS542 +0,37% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 078,8 +0,5% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 685,78 +0,18% BUX127 487,86 -0,26% MTELEKOM1 990 0% MOL3 562 -0,39% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS542 +0,37% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 078,8 +0,5% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 685,78 +0,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Adria
Horvátország
Barátság kőolajvezeték
olaj

A Barátság árnyékában: az Adria lehet a menekülőút, de drágább és kevésbé stabil

Rövid távon a magyar gazdaságot még megvédik a stratégiai és vállalati készletek az ellátási zavarok hatásaitól, tartós fennakadás esetén azonban már érdemi ár- és növekedési kockázatok jelenhetnek meg. A Barátság kőolajvezeték elhúzódó kiesése esetén az Adria jelenti a legreálisabb alternatívát, amely azonban drágább és kevésbé stabil ellátást biztosíthat.
VG
2026.02.17, 10:38
Frissítve: 2026.02.17, 10:39

Rövid távon sem a magyar, sem a szlovák gazdaság nem érezné meg a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás átmeneti zavarát, tartós leállás esetén azonban már komoly ellátási és árkockázatokkal kellene számolni – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.

PCK refinery in Schwedt olaj gáz Barátság kőolajvezeték
A valódi kockázat akkor jelenik meg, ha a zavar tartóssá válik, és akár hónapokon keresztül nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Molnár Dániel szerint átmeneti fennakadás esetén a nemzeti és vállalati készletek teljes mértékben képesek kezelni a helyzetet, így sem ellátási problémák, sem áremelkedés nem jelentkezne. A valódi kockázat akkor jelenik meg, ha a zavar tartóssá válik, és akár hónapokon keresztül nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken. Ebben az esetben vagy új forrást kell találni, vagy szélsőséges helyzetben a felhasználás korlátozására is sor kerülhet.

Az elemző szerint egy elhúzódó tranzitprobléma már a gazdaság széles rétegeit érintené. Ha nem sikerül megfelelő mennyiségű és árú pótlást találni, két forgatókönyv képzelhető el:

  • vagy a felhasználás korlátozása következik, ami az ipari termelés visszaesését és akár termelőkapacitások leállását hozhatja magával,
  • vagy jelentős üzemanyagár-emelésre kerül sor.

Utóbbi egyszerre fogná vissza a keresletet és növelné a vállalati költségeket, amelyeket a cégek részben a fogyasztókra hárítanának át, így az inflációra gyakorolt hatás kétszeresen is megjelenne. A pontos mérték ugyanakkor számos tényezőtől függ, mindenekelőtt attól, milyen gyorsan és milyen áron lehetne kiváltani az orosz kőolajat.

Barátság-ügy: eljöhet az Adria-vezeték főpróbája, két dolgot is tehetnek Magyarországgal a horvátok – az Orlen lesz a nevető harmadik?

Főpróba jöhet, az orosz kőolaj akár az Adria kőolajvezetéken is érkezhet Magyarországra a hagyományos vezetékes megoldás helyett. Az Ukrajnát átszelő Barátság kőolajvezeték szállításának leállásával kapcsolatban jelen állás szerint számos nyitott kérdés van, a kormányzati álláspont szerint Ukrajna politikai alapon tart be Magyarországnak, közben Szlovákia is egyre nehezebb helyzetben van, Robert Fico határozott üzenetet küldött a háború sújtotta országnak.

A Barátság esetleges kiesésének alternatívájaként leggyakrabban emlegetett Adria-kőolajvezetékkel kapcsolatban Molnár Dániel úgy fogalmazott: ez továbbra is a legéletszerűbb megoldás, ugyanakkor komoly bizonytalanságok övezik.

Jönni fog kőolaj, de nem mindegy, mennyiért

Az Adria vezeték kapacitásáról és megbízhatóságáról ellentmondásos információk láttak napvilágot, miközben a tranzitdíjak emelése is többször felmerült – hívta fel a figyelmet a vezető elemző. Ráadásul az sem mindegy,

  • milyen típusú
  • és milyen forrásból

származó kőolaj érkezne ezen az útvonalon, hiszen az uniós szankciók az orosz kőolaj ilyen formában történő szállítását tiltják. Az elemző szerint mindez azt jelenti, hogy az Adria-vezetéken keresztüli ellátás a jelenleginél drágább és kevésbé stabil lenne.

Molnár Dániel kiemelte: a régiós olajpiac és a MOL szempontjából rövid távon nem várhatók komoly következmények. Hozzátette: a mostani helyzet turbulens éveket követően alakult ki, a vállalat pedig már felkészült az átmeneti ellátási zavarokra, amelyeket készletezéssel képes kezelni. Ennek költsége ugyan van, de mára a normális üzletmenet részévé vált. Tartós fennakadás esetén azonban a MOL stratégiájának módosítására lehet szükség.

Az olcsóbb orosz kőolaj eddig versenyelőnyt jelentett, miközben a finomítók technológiailag is erre a típusra voltak optimalizálva. Bár a vállalat az elmúlt években fokozatosan diverzifikálta ellátását, egy gyorsabb stratégiai váltás további költségeket generálhat, ami magasabb árakhoz és alacsonyabb profitabilitáshoz vezethet.

Megszólaltak a horvátok: eldőlt, hogy segítenek-e Magyarországnak a Barátság kiesése miatt

Horvátország kész segíteni Magyarországot és Szlovákiát az olajellátásban a Barátság vezetéken keresztüli orosz olajimport megszakítása után – jelentette be Ante SuSnjar gazdasági miniszter hétfőn Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter bejelentésére reagálva. A Barátság több közlés szerint is már alkalmas az olajszálíltásra.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu