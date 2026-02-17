A Barátság árnyékában: az Adria lehet a menekülőút, de drágább és kevésbé stabil

Rövid távon sem a magyar, sem a szlovák gazdaság nem érezné meg a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás átmeneti zavarát, tartós leállás esetén azonban már komoly ellátási és árkockázatokkal kellene számolni – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.

A valódi kockázat akkor jelenik meg, ha a zavar tartóssá válik, és akár hónapokon keresztül nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Molnár Dániel szerint átmeneti fennakadás esetén a nemzeti és vállalati készletek teljes mértékben képesek kezelni a helyzetet, így sem ellátási problémák, sem áremelkedés nem jelentkezne. A valódi kockázat akkor jelenik meg, ha a zavar tartóssá válik, és akár hónapokon keresztül nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken. Ebben az esetben vagy új forrást kell találni, vagy szélsőséges helyzetben a felhasználás korlátozására is sor kerülhet.

Az elemző szerint egy elhúzódó tranzitprobléma már a gazdaság széles rétegeit érintené. Ha nem sikerül megfelelő mennyiségű és árú pótlást találni, két forgatókönyv képzelhető el:

vagy a felhasználás korlátozása következik, ami az ipari termelés visszaesését és akár termelőkapacitások leállását hozhatja magával,

vagy jelentős üzemanyagár-emelésre kerül sor.

Utóbbi egyszerre fogná vissza a keresletet és növelné a vállalati költségeket, amelyeket a cégek részben a fogyasztókra hárítanának át, így az inflációra gyakorolt hatás kétszeresen is megjelenne. A pontos mérték ugyanakkor számos tényezőtől függ, mindenekelőtt attól, milyen gyorsan és milyen áron lehetne kiváltani az orosz kőolajat.

Barátság-ügy: eljöhet az Adria-vezeték főpróbája, két dolgot is tehetnek Magyarországgal a horvátok – az Orlen lesz a nevető harmadik? Főpróba jöhet, az orosz kőolaj akár az Adria kőolajvezetéken is érkezhet Magyarországra a hagyományos vezetékes megoldás helyett. Az Ukrajnát átszelő Barátság kőolajvezeték szállításának leállásával kapcsolatban jelen állás szerint számos nyitott kérdés van, a kormányzati álláspont szerint Ukrajna politikai alapon tart be Magyarországnak, közben Szlovákia is egyre nehezebb helyzetben van, Robert Fico határozott üzenetet küldött a háború sújtotta országnak.

A Barátság esetleges kiesésének alternatívájaként leggyakrabban emlegetett Adria-kőolajvezetékkel kapcsolatban Molnár Dániel úgy fogalmazott: ez továbbra is a legéletszerűbb megoldás, ugyanakkor komoly bizonytalanságok övezik.