A Barátság árnyékában: az Adria lehet a menekülőút, de drágább és kevésbé stabil
Rövid távon sem a magyar, sem a szlovák gazdaság nem érezné meg a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás átmeneti zavarát, tartós leállás esetén azonban már komoly ellátási és árkockázatokkal kellene számolni – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.
Molnár Dániel szerint átmeneti fennakadás esetén a nemzeti és vállalati készletek teljes mértékben képesek kezelni a helyzetet, így sem ellátási problémák, sem áremelkedés nem jelentkezne. A valódi kockázat akkor jelenik meg, ha a zavar tartóssá válik, és akár hónapokon keresztül nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken. Ebben az esetben vagy új forrást kell találni, vagy szélsőséges helyzetben a felhasználás korlátozására is sor kerülhet.
Az elemző szerint egy elhúzódó tranzitprobléma már a gazdaság széles rétegeit érintené. Ha nem sikerül megfelelő mennyiségű és árú pótlást találni, két forgatókönyv képzelhető el:
- vagy a felhasználás korlátozása következik, ami az ipari termelés visszaesését és akár termelőkapacitások leállását hozhatja magával,
- vagy jelentős üzemanyagár-emelésre kerül sor.
Utóbbi egyszerre fogná vissza a keresletet és növelné a vállalati költségeket, amelyeket a cégek részben a fogyasztókra hárítanának át, így az inflációra gyakorolt hatás kétszeresen is megjelenne. A pontos mérték ugyanakkor számos tényezőtől függ, mindenekelőtt attól, milyen gyorsan és milyen áron lehetne kiváltani az orosz kőolajat.
A Barátság esetleges kiesésének alternatívájaként leggyakrabban emlegetett Adria-kőolajvezetékkel kapcsolatban Molnár Dániel úgy fogalmazott: ez továbbra is a legéletszerűbb megoldás, ugyanakkor komoly bizonytalanságok övezik.
Jönni fog kőolaj, de nem mindegy, mennyiért
Az Adria vezeték kapacitásáról és megbízhatóságáról ellentmondásos információk láttak napvilágot, miközben a tranzitdíjak emelése is többször felmerült – hívta fel a figyelmet a vezető elemző. Ráadásul az sem mindegy,
- milyen típusú
- és milyen forrásból
származó kőolaj érkezne ezen az útvonalon, hiszen az uniós szankciók az orosz kőolaj ilyen formában történő szállítását tiltják. Az elemző szerint mindez azt jelenti, hogy az Adria-vezetéken keresztüli ellátás a jelenleginél drágább és kevésbé stabil lenne.
Molnár Dániel kiemelte: a régiós olajpiac és a MOL szempontjából rövid távon nem várhatók komoly következmények. Hozzátette: a mostani helyzet turbulens éveket követően alakult ki, a vállalat pedig már felkészült az átmeneti ellátási zavarokra, amelyeket készletezéssel képes kezelni. Ennek költsége ugyan van, de mára a normális üzletmenet részévé vált. Tartós fennakadás esetén azonban a MOL stratégiájának módosítására lehet szükség.
Az olcsóbb orosz kőolaj eddig versenyelőnyt jelentett, miközben a finomítók technológiailag is erre a típusra voltak optimalizálva. Bár a vállalat az elmúlt években fokozatosan diverzifikálta ellátását, egy gyorsabb stratégiai váltás további költségeket generálhat, ami magasabb árakhoz és alacsonyabb profitabilitáshoz vezethet.
