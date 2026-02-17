MOL: Ursula von der Leyen parancsára várnak? Válaszoltak a horvátok, Plenkovic hümmög, vagy lesz olaj, vagy nem
Lehűtötte a várakozásokat a horvát kormányfő azzal kapcsolatban, hogy Magyarország a horvát tengeri útvonalon és csővezetékeken keresztül pótolhatja-e az Ukrajnán át leállt orosz kőolajszállításokat – írta a Bloomberg. Andrej Plenkovic szerint ugyan létezik uniós mentesség, amely lehetővé teszi Magyarország számára az orosz nyersolaj vásárlását, de ezzel párhuzamosan egy olyan amerikai szankciós rendszer is érvényben van, amely ennek éppen az ellenkezőjét mondja. A Mol közben megkezdte finomítóinak tengeri úton történő ellátását.
A megszólalás időzítése nem véletlen. Ahogy azt megírtuk, az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték január vége óta nem szállít nyersanyagot Magyarországra, miután az orosz–ukrán háború részeként nagyszabású támadások érték Ukrajna energetikai infrastruktúráját.
A magyar olajvállalat szerint január 27. óta egyetlen hordó sem érkezett ezen az útvonalon.
A kialakult helyzet miatt a Mol a stratégiai kőolajtartalékok részleges felszabadítását kérte a magyar kormánytól annak érdekében, hogy finomítói működőképesek maradjanak. Ha a Barátságon keresztüli szállítások rövid időn belül nem indulnak újra,
mintegy 250 ezer tonna tartalék felhasználására lehet szükség.
Plenkovic ugyanakkor hangsúlyozta: Horvátország „szomszédi szerepét” szem előtt tartva kész megvizsgálni a magyar kérést, de csak az európai uniós és amerikai szabályok betartása mellett. Mint fogalmazott, a mostani helyzet szerinte éppen azt bizonyítja, hogy a horvát állami vezetékhálózat eddig is képes lett volna kielégíteni Magyarország importigényeit, így az orosz olajra vonatkozó magyar mentesség szerinte eleve szükségtelen volt.
Eközben a Mol tengeri úton érkező kőolajjal próbálja ellátni finomítóit. A szállítmányok várhatóan március elején futnak be a horvátországi Omisalj kikötőjébe, ahonnan további 5–12 napra van szükség, hogy a nyersanyag eljusson a magyar és szlovák feldolgozóüzemekhez.
A horvát állami vezetéküzemeltető, a Janaf jelenleg is szállít nem orosz eredetű kőolajat a Mol finomítóiba, bár a magyar vállalat korábban többször panaszkodott kapacitáskorlátokra és a szokásosnál magasabb díjakra. Ezeket a vádakat a horvát fél rendre visszautasította.
Az energiaellátás kérdése közben diplomáciai szinten is megjelent: a téma napirenden volt
- Orbán Viktor
- és Marco Rubio
budapesti tárgyalásain. Rubio szerint az, hogy Magyarország eddig mentességet kapott az amerikai szankciók alól, jól mutatja Donald Trump személyes viszonyát Orbánhoz. Plenkovic nyilatkozata ennek ellentmond, mintha nem is ugyanabban a politikai valóságban született volna.
A következő hetek így döntők lehetnek: vagy sikerül politikai és jogi értelemben is kisimítani a horvát útvonal körüli vitát, vagy Magyarország kénytelen lesz hosszabb távon is tartalékokra és drágább, tengeri beszerzésre támaszkodni. Az biztos, hogy a Barátság vezeték leállása ismét rávilágított a térség energiafüggőségének gazdasági kockázataira.
Ursula von der Leyenék megtörték a csendet a Barátság-vezeték leállításáról
Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság elvárja, hogy a gáz vagy kőolajtranzit válsághelyzetében a tagállamok egyeztessenek Brüsszellel. Az Európai Bizottság brüsszeli tájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen energetikai szóvivő megerősítette: a testület figyelemmel kíséri a fejleményeket, és elsődlegesnek tartja az ellátásbiztonság fenntartását. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet is az energiaforrások és -útvonalak diverzifikációjának fontosságát igazolja.
Az uniós szabályok szerint a tagállamoknak válsághelyzetben egyeztetniük kell Brüsszellel, ugyanakkor a tranzit újraindításáról szóló döntések az ukrán fél hatáskörébe tartoznak.
Az Adria-vezeték az egyetlen reményünk, a Mol már tervez
Ahogy azt korábban megírtuk, a Mol közben megkezdte finomítóinak tengeri úton történő ellátását: a szállítmányok a horvátországi Omisalj kikötőjébe érkeznek, majd onnan jutnak el a régióba. Az Adria-vezeték kapacitása ugyanakkor korábban vita tárgya volt a magyar és a horvát fél között, így a mostani helyzet élesben tesztelheti, mekkora mennyiség továbbítására képes tartósan ez az útvonal.
Energiapiaci szakértők szerint az olajszállítás kevésbé átlátható, mint a gáz- vagy villamosenergia-forgalom, így a piac nagyrészt a hivatalos bejelentésekre támaszkodhat.
A jelenlegi információk alapján közvetlen ellátási zavar nincs, de a fejlemények ismét rámutatnak: Magyarország számára az Adria-vezeték a Barátság egyik legerősebb érdemi alternatívája, miközben a geopolitikai kockázatok továbbra is érdemben befolyásolják a régió energiaellátását.
Megszólaltak a horvátok: eldőlt, hogy segítenek-e Magyarországnak a Barátság kiesése miatt
Horvátország kész segíteni Magyarországot és Szlovákiát az olajellátásban a Barátság-vezetéken keresztüli orosz olajimport megszakítása után – jelentette be Ante Susnjar gazdasági miniszter hétfőn, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter bejelentésére reagálva. A Barátság több közlés szerint is már alkalmas az olajszállításra.