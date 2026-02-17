MOL: Ursula von der Leyen parancsára várnak? Válaszoltak a horvátok, Plenkovic hümmög, vagy lesz olaj, vagy nem

Lehűtötte a várakozásokat a horvát kormányfő azzal kapcsolatban, hogy Magyarország a horvát tengeri útvonalon és csővezetékeken keresztül pótolhatja-e az Ukrajnán át leállt orosz kőolajszállításokat – írta a Bloomberg. Andrej Plenkovic szerint ugyan létezik uniós mentesség, amely lehetővé teszi Magyarország számára az orosz nyersolaj vásárlását, de ezzel párhuzamosan egy olyan amerikai szankciós rendszer is érvényben van, amely ennek éppen az ellenkezőjét mondja. A Mol közben megkezdte finomítóinak tengeri úton történő ellátását.

Amíg Plenkovic hezitál, a Mol tengeri úton érkező kőolajjal próbálja ellátni finomítóit / Fotó: NurPhoto via AFP

A megszólalás időzítése nem véletlen. Ahogy azt megírtuk, az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték január vége óta nem szállít nyersanyagot Magyarországra, miután az orosz–ukrán háború részeként nagyszabású támadások érték Ukrajna energetikai infrastruktúráját.

A magyar olajvállalat szerint január 27. óta egyetlen hordó sem érkezett ezen az útvonalon.

A kialakult helyzet miatt a Mol a stratégiai kőolajtartalékok részleges felszabadítását kérte a magyar kormánytól annak érdekében, hogy finomítói működőképesek maradjanak. Ha a Barátságon keresztüli szállítások rövid időn belül nem indulnak újra,

mintegy 250 ezer tonna tartalék felhasználására lehet szükség.

Plenkovic ugyanakkor hangsúlyozta: Horvátország „szomszédi szerepét” szem előtt tartva kész megvizsgálni a magyar kérést, de csak az európai uniós és amerikai szabályok betartása mellett. Mint fogalmazott, a mostani helyzet szerinte éppen azt bizonyítja, hogy a horvát állami vezetékhálózat eddig is képes lett volna kielégíteni Magyarország importigényeit, így az orosz olajra vonatkozó magyar mentesség szerinte eleve szükségtelen volt.

Eközben a Mol tengeri úton érkező kőolajjal próbálja ellátni finomítóit. A szállítmányok várhatóan március elején futnak be a horvátországi Omisalj kikötőjébe, ahonnan további 5–12 napra van szükség, hogy a nyersanyag eljusson a magyar és szlovák feldolgozóüzemekhez.

A horvát állami vezetéküzemeltető, a Janaf jelenleg is szállít nem orosz eredetű kőolajat a Mol finomítóiba, bár a magyar vállalat korábban többször panaszkodott kapacitáskorlátokra és a szokásosnál magasabb díjakra. Ezeket a vádakat a horvát fél rendre visszautasította.