Ég az olajfinomító, vér folyt Odesszában – így ültek le békéről tárgyalni az oroszok és az ukránok

Oroszország és Ukrajna a Genfben zajló béketárgyalásokkal párhuzamosan folytatja a kölcsönös támadásokat. Ukrán drónok csapást mértek a Krasznodari területen található Ilszkij olajfinomítóra, aminek következtében egy üzemanyagtartály megrongálódott, és tűz ütött ki. A regionális hatóságok közlése szerint a támadásban nem történt személyi sérülés.

Fotó: NurPhoto via AFP

A finomító kapacitása napi körülbelül 130 ezer hordó, és idén januárban szintén ukrán drónok célpontja volt. Nem világos, hogy a mostani csapás komolyabb üzemzavart okozott-e. Ezenkívül légiriadó szólalt meg a régió több pontján, köztük Szocsiban és Novorosszijszkban. Szocsi polgármestere arról számolt be, hogy a várost közel tíz órán át támadta az ukrán hadsereg.

Kijev ezzel párhuzamosan közölte, hogy az orosz erők az éjszaka folyamán drónokkal és rakétákkal vették célba a Fekete-tenger partján fekvő Odesszát, ahol lakóépületek és az energetikai infrastruktúra is megrongálódott, legalább két ember megsebesült. További csapások érték Dnyipro városát, ahol szintén lakóházak sérültek meg. A támadásokra akkor került sor, amikor a felek Genfben tárgyalnak.

A támadásokkal párhuzamosan zajlanak a béketárgyalások

Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország képviselői a héten Genfben találkoznak. A helyszín a svájci városra változott, miután az Abu-Dzabiban tartott egyeztetések nem hoztak áttörést, bár a felek konstruktívnak minősítették azokat.

Moszkva és Kijev több kérdésben sem tudott megegyezni: Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donbászból, de Kijev ezt elutasítja. A régió mintegy 80 százaléka van orosz kézen. A területi kérdések mellett a két ország nézeteltérésekkel küzd olyan ügyekben, mint hogy ki gyakorolja az ellenőrzést a zaporizzsjai atomerőmű felett.

A Kreml közlése szerint az orosz delegációt Vlagyimir Putyin elnök tanácsadója, Vlagyimir Medinszkij vezeti, valamint a tárgyalásokon részt vesz Igor Kosztyukov, az orosz katonai hírszerzés vezetője is. A kijevi delegációt Rusztem Umerov, Ukrajna nemzetbiztonsági és védelmi tanácsának titkára, valamint Zelenszkij kabinetfőnöke, Kirilo Budanov vezeti. A Trump-kormányzatot Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízott képviseli.