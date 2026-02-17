Deviza
olajellátás
tőzsde
Barátság kőolajvezeték
Mol

Kimondták, amitől féltünk: hosszú időre kieshet a Barátság olajvezeték– a Molnak más utat kell találnia

A Barátság kőolajvezeték rövid távú helyreállítása valószínűtlen. Az Erste szerint a Molnak jó eséllyel huzamosabb ideig az alternatív ellátási útvonalakra kell támaszkodnia.
K. T.
2026.02.17, 10:43
Frissítve: 2026.02.17, 11:06

Megszólalt az Erste a Barátság kőolajvezeték leállása kapcsán, ami miatt a Mol hétfőn Magyarország stratégiai olajkészleteinek felszabadítását kezdeményezte az Energiaügyi Minisztériumnál.

Mol, Barátság kőolajvezeték, olaj
Huzamosabb időre kieshet az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, a Mol a stratégiai készletek felszabadítását kezdeményezi / Fotó: AFP

Az osztrák bankház elemzői úgy vélik, a Barátság kőolajvezeték rövid távú helyreállítása valószínűtlen, ezért a Molnak jó eséllyel huzamosabb ideig az alternatív ellátási útvonalakra kell támaszkodnia. 

Korábban Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató jelezte, hogy a társaság belföldi finomítói 2027 elejéig 70-80 százalékos kapacitással tudnak működni, ha az orosz kőolaj a Barátság-vezetéken keresztül nem érhető el. 

A Mol célja, hogy 2027 első feléig elvégezze az orosz kőolajról való leváláshoz szükséges fejlesztéseket. Ezek eredményeképpen mindkét belső, szárazföldi finomító teljes kapacitással, tengeri úton, a horvátországi Janaf rendszeren keresztül érkező kőolajjal tud majd üzemelni. A Dunai Finomító idén októberig 70 százalékos kapacitással fog működni az AV3 egységben történt, tavaly október 10-i tűzeset miatt.

Ennyi időre elegendő a hazai olajtartalék

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség hivatalos adatai szerint Magyarország stratégiai tartaléka jelenleg 

  • 655 ezer tonna kőolaj, 
  • 513 ezer tonna gázolaj, 
  • 13 ezer tonna kerozin 
  • és 256 ezer tonna benzin, 

ami nagyjából 96 napnyi magyarországi fogyasztásnak felel meg.

A stratégiai kőolajkészletből pótolná a Mol a Barátság-olajvezeték kiesését

Az olajtársaság hétfő kora este adott ki közleményt arról, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében.

Az ellátási hiány pótlására a magyar vállalat megkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását a finomítóiba. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az alternatív ellátási útvonal fokozatosan valósul meg, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omisalji kikötőbe. A kőolaj további 5-12 nap alatt jut el a Mol csoport finomítóiba.

A Barátság kőolajvezeték új
 

Ha a keleti szállítások nem indulnak újra rövid időn belül, Magyarországnak az első szakaszban mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajtartalékot kell felszabadítania. Ennek érdekében a Mol megkereste a Magyar Energiaügyi Minisztériumot, hogy elindítsák ezt a folyamatot. Szlovákiában a vállalat szoros kapcsolatot tart fenn a kormánnyal a gyors reagálás támogatása érdekében.

Mindkét ország jelenleg körülbelül 90 napra elegendő stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik, összhangban az Európai Unió szabályozásával.

Biztosított a hazai üzemanyag-ellátás, a Mol részvényeit mégis ütik a tőzsdézők

Az olajtársaság hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást; a piaci keresletet folyamatosan ki tudják elégíteni, a Mol pedig változatlanul teljes üzemben működik. 

A befektetőket ugyanakkor nem sikerült megnyugatni, a múlt hét végén indult jelentős tőzsdei esés kedd délelőtt fokozódott, ahogy a tőzsdézők reagáltak a friss fejleményekre. A Mol részvényei 2,5 százalékos zuhanással indították a mai kereskedést, az esés délelőtt tovább fokozódott. 

 MOL részvény
MOL részvény09:54:35
Árfolyam: 3 558 HUF -18 / -0,51 %
Forgalom: 203 076 712 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Negyed 11-kor már 3,6 százalékos mínuszban, 3470 forinton jegyezték a vállalat papírjait, miközben bő egy óra alatt 2,7 milliárd forint feletti forgalom volt a blue chip piacán. A Mol részvényei 19 százalékkal járnak magasabban a tavaly év végi szintnél.

 

