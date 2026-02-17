Kimondták, amitől féltünk: hosszú időre kieshet a Barátság olajvezeték– a Molnak más utat kell találnia
Megszólalt az Erste a Barátság kőolajvezeték leállása kapcsán, ami miatt a Mol hétfőn Magyarország stratégiai olajkészleteinek felszabadítását kezdeményezte az Energiaügyi Minisztériumnál.
Az osztrák bankház elemzői úgy vélik, a Barátság kőolajvezeték rövid távú helyreállítása valószínűtlen, ezért a Molnak jó eséllyel huzamosabb ideig az alternatív ellátási útvonalakra kell támaszkodnia.
Korábban Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató jelezte, hogy a társaság belföldi finomítói 2027 elejéig 70-80 százalékos kapacitással tudnak működni, ha az orosz kőolaj a Barátság-vezetéken keresztül nem érhető el.
A Mol célja, hogy 2027 első feléig elvégezze az orosz kőolajról való leváláshoz szükséges fejlesztéseket. Ezek eredményeképpen mindkét belső, szárazföldi finomító teljes kapacitással, tengeri úton, a horvátországi Janaf rendszeren keresztül érkező kőolajjal tud majd üzemelni. A Dunai Finomító idén októberig 70 százalékos kapacitással fog működni az AV3 egységben történt, tavaly október 10-i tűzeset miatt.
Ennyi időre elegendő a hazai olajtartalék
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség hivatalos adatai szerint Magyarország stratégiai tartaléka jelenleg
- 655 ezer tonna kőolaj,
- 513 ezer tonna gázolaj,
- 13 ezer tonna kerozin
- és 256 ezer tonna benzin,
ami nagyjából 96 napnyi magyarországi fogyasztásnak felel meg.
A stratégiai kőolajkészletből pótolná a Mol a Barátság-olajvezeték kiesését
Az olajtársaság hétfő kora este adott ki közleményt arról, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében.
Az ellátási hiány pótlására a magyar vállalat megkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását a finomítóiba. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az alternatív ellátási útvonal fokozatosan valósul meg, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omisalji kikötőbe. A kőolaj további 5-12 nap alatt jut el a Mol csoport finomítóiba.
Ha a keleti szállítások nem indulnak újra rövid időn belül, Magyarországnak az első szakaszban mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajtartalékot kell felszabadítania. Ennek érdekében a Mol megkereste a Magyar Energiaügyi Minisztériumot, hogy elindítsák ezt a folyamatot. Szlovákiában a vállalat szoros kapcsolatot tart fenn a kormánnyal a gyors reagálás támogatása érdekében.
Mindkét ország jelenleg körülbelül 90 napra elegendő stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik, összhangban az Európai Unió szabályozásával.
Biztosított a hazai üzemanyag-ellátás, a Mol részvényeit mégis ütik a tőzsdézők
Az olajtársaság hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást; a piaci keresletet folyamatosan ki tudják elégíteni, a Mol pedig változatlanul teljes üzemben működik.
A befektetőket ugyanakkor nem sikerült megnyugatni, a múlt hét végén indult jelentős tőzsdei esés kedd délelőtt fokozódott, ahogy a tőzsdézők reagáltak a friss fejleményekre. A Mol részvényei 2,5 százalékos zuhanással indították a mai kereskedést, az esés délelőtt tovább fokozódott.
Negyed 11-kor már 3,6 százalékos mínuszban, 3470 forinton jegyezték a vállalat papírjait, miközben bő egy óra alatt 2,7 milliárd forint feletti forgalom volt a blue chip piacán. A Mol részvényei 19 százalékkal járnak magasabban a tavaly év végi szintnél.