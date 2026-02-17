Kimondták, amitől féltünk: hosszú időre kieshet a Barátság olajvezeték– a Molnak más utat kell találnia

Megszólalt az Erste a Barátság kőolajvezeték leállása kapcsán, ami miatt a Mol hétfőn Magyarország stratégiai olajkészleteinek felszabadítását kezdeményezte az Energiaügyi Minisztériumnál.

Huzamosabb időre kieshet az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, a Mol a stratégiai készletek felszabadítását kezdeményezi / Fotó: AFP

Az osztrák bankház elemzői úgy vélik, a Barátság kőolajvezeték rövid távú helyreállítása valószínűtlen, ezért a Molnak jó eséllyel huzamosabb ideig az alternatív ellátási útvonalakra kell támaszkodnia.

Korábban Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató jelezte, hogy a társaság belföldi finomítói 2027 elejéig 70-80 százalékos kapacitással tudnak működni, ha az orosz kőolaj a Barátság-vezetéken keresztül nem érhető el.

A Mol célja, hogy 2027 első feléig elvégezze az orosz kőolajról való leváláshoz szükséges fejlesztéseket. Ezek eredményeképpen mindkét belső, szárazföldi finomító teljes kapacitással, tengeri úton, a horvátországi Janaf rendszeren keresztül érkező kőolajjal tud majd üzemelni. A Dunai Finomító idén októberig 70 százalékos kapacitással fog működni az AV3 egységben történt, tavaly október 10-i tűzeset miatt.

Ennyi időre elegendő a hazai olajtartalék

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség hivatalos adatai szerint Magyarország stratégiai tartaléka jelenleg

655 ezer tonna kőolaj,

513 ezer tonna gázolaj,

13 ezer tonna kerozin

és 256 ezer tonna benzin,

ami nagyjából 96 napnyi magyarországi fogyasztásnak felel meg.

A stratégiai kőolajkészletből pótolná a Mol a Barátság-olajvezeték kiesését

Az olajtársaság hétfő kora este adott ki közleményt arról, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében.

Az ellátási hiány pótlására a magyar vállalat megkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását a finomítóiba. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az alternatív ellátási útvonal fokozatosan valósul meg, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omisalji kikötőbe. A kőolaj további 5-12 nap alatt jut el a Mol csoport finomítóiba.