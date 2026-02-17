Úgy jött be az EU-nak ez a szankció is, mint a többi: zúdulnak a vadiúj nyugati autók Oroszországba
Kínából hatalmas tétel autószállítmányok érkeznek Oroszországba szürkeimportban, amelyek gyakran megkerülik a nyugati és ázsiai kormányzati szankciókat, valamint az autógyártók Oroszországból való kivonulásra tett vállalásait – írja a Reuters az Autostat kutatócég adataira és több, az ügyletekben érintett személyre hivatkozva.
Kína a jolly joker az orosz autópiac számára
Habár a szankciókat és vállalati ígéreteket nem sokkal azután hozták, hogy Oroszország 2022-ben teljeskörűen megtámadta Ukrajnát, virágzik az ilyen járművek kereskedelme a Toyotáktól és Mazdáktól a német luxusmodellekig.
A járművek többsége Kínában készül, de az is jellemző, hogy másik országban gyártott autót Kínán keresztül szállítanak Oroszországba.
Egyre több az úgynevezett nullkilométeres használt autó, azaz az olyan új járművek, amelyeket Kínában eladottként regisztrálnak a kereskedők vagy közvetítők, majd használtként exportálnak. A gyakorlat a nagyban támogatott és versengő kínai autópiac tünete. A gyártók és kereskedők így felfújhatják az eladási adatokat, begyűjthetik az állami támogatásokat, és exportálhatják a felesleges járműveket.
A Mercedes-Benz, a BMW, a Volkswagen és más, a szankciókat bevezető országokból származó autógyártók tiltják az oroszországi értékesítést, és mindent megtesznek az engedély nélküli export megakadályozására. Hiába.
Olyan sok módja van a szankciók megkerülésének, hogy szinte lehetetlen megakadályozni, hogy bizonyos autók Oroszországban kössenek ki
– mondta Sebastiaan Bennink, a Bennink Dunin-Wasowicz európai ügyvédi iroda szankciós szakértője.
A legfőbb trükk, hogy az európai, a japán és a dél-koreai márkák autóit Kínából Oroszországba továbbító kereskedők az új autókat használtra minősítik, így nincs szükség a gyártók jóváhagyására az oroszországi értékesítéshez – magyarázta Zhang Ai Jun, egy szecsuáni autókereskedő volt exportőre.
A nullkilométeres használt autók Kínában gyakran jelentős kedvezménnyel kaphatók, Oroszországban viszont az áruk hasonló a soha nem regisztrált új autókéhoz. A Panavto-Zapad autókereskedés értékesítési igazgatója szerint még így is sok ügyfél kizárólag nyugati márkájú autót szeretne vásárolni és vezetni.
A Kínába importált autók közül is sok végül Oroszországban köt ki
Kiterjedt hálózaton, sok kézen át érkeznek az orosz piacra egy-egy vevői megrendelésre a nyugati autók.
A Kínában gyártott nyugati vagy japán márkájú járművek száma 2023 óta több mint duplájára nőtt. A Kínából érkező ilyen autók tavaly a felét tették ki annak a 130 ezer nyugati járműnek, amelyeket Oroszországban értékesítettek. A 2022 eleji invázió óta pedig több mint 700 ezer ilyen külföldi márkájú autót adtak el Oroszországban.
Az Autostat adatai szerint
tavaly a kínai márkák után a Toyota volt a legnépszerűbb külföldi márka Oroszországban.
A gyártó ugyanakkor közölte, hogy 2022-ben leállította az oroszországi szállításokat.
Ennek ellenére tavaly közel 30 ezer Toyotát vásároltak Oroszországban, ezek közül majdnem 24 ezer Kínában készült. Ugyanebben az időszakban közel 7 ezer Mazdát adtak el, szinte mindet Kínában gyártották. A Toyota és más márkák hibridjei a legnépszerűbb japán modellek közé tartoznak Oroszországban – mondta két kínai autókereskedelmi forrás.
A német autók is keresettek.
Az orosz elit egyik kedvelt modellje az a Mercedes G osztály, amely átszámítva 35 millió forintba kerül, és kizárólag Ausztriában gyártanak.
Az Autostat adatai szerint tavaly közel 47 ezer új BMW, Mercedes és Volkswagen csoportos járművet – köztük Audi, Porsche és Skoda modelleket – regisztráltak Oroszországban. Ezek közül több mint 20 ezret Kínában gyártottak. A többi Európában készült, de iparági elemzők, a regisztrációs adatok és egy az importban érintett személy szerint sok közülük Kínán keresztül jutott el Oroszországba.
Egy hete óriási tűz pusztított az oroszországi kalugai régió egyik legnagyobb autógyárában, amelyet a Volkswagen hagyott hátra 2023-as kivonulása után. Az orosz Tenet autómárkát is itt kezdték készíteni, amelynek gyártása idén rekordot döntött: már 115 ezer járműnél tartanak, és a tűz ellenére teljes kapacitással üzemelnek.