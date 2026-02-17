Úgy jött be az EU-nak ez a szankció is, mint a többi: zúdulnak a vadiúj nyugati autók Oroszországba

Kínából hatalmas tétel autószállítmányok érkeznek Oroszországba szürkeimportban, amelyek gyakran megkerülik a nyugati és ázsiai kormányzati szankciókat, valamint az autógyártók Oroszországból való kivonulásra tett vállalásait – írja a Reuters az Autostat kutatócég adataira és több, az ügyletekben érintett személyre hivatkozva.

Oroszországban továbbra is beszerezhetők új nyugati autók / Fotó: Elena Rostunova / Shutterstock

Kína a jolly joker az orosz autópiac számára

Habár a szankciókat és vállalati ígéreteket nem sokkal azután hozták, hogy Oroszország 2022-ben teljeskörűen megtámadta Ukrajnát, virágzik az ilyen járművek kereskedelme a Toyotáktól és Mazdáktól a német luxusmodellekig.

A járművek többsége Kínában készül, de az is jellemző, hogy másik országban gyártott autót Kínán keresztül szállítanak Oroszországba.

Egyre több az úgynevezett nullkilométeres használt autó, azaz az olyan új járművek, amelyeket Kínában eladottként regisztrálnak a kereskedők vagy közvetítők, majd használtként exportálnak. A gyakorlat a nagyban támogatott és versengő kínai autópiac tünete. A gyártók és kereskedők így felfújhatják az eladási adatokat, begyűjthetik az állami támogatásokat, és exportálhatják a felesleges járműveket.

A Mercedes-Benz, a BMW, a Volkswagen és más, a szankciókat bevezető országokból származó autógyártók tiltják az oroszországi értékesítést, és mindent megtesznek az engedély nélküli export megakadályozására. Hiába.

Olyan sok módja van a szankciók megkerülésének, hogy szinte lehetetlen megakadályozni, hogy bizonyos autók Oroszországban kössenek ki

– mondta Sebastiaan Bennink, a Bennink Dunin-Wasowicz európai ügyvédi iroda szankciós szakértője.

A legfőbb trükk, hogy az európai, a japán és a dél-koreai márkák autóit Kínából Oroszországba továbbító kereskedők az új autókat használtra minősítik, így nincs szükség a gyártók jóváhagyására az oroszországi értékesítéshez – magyarázta Zhang Ai Jun, egy szecsuáni autókereskedő volt exportőre.

A nullkilométeres használt autók Kínában gyakran jelentős kedvezménnyel kaphatók, Oroszországban viszont az áruk hasonló a soha nem regisztrált új autókéhoz. A Panavto-Zapad autókereskedés értékesítési igazgatója szerint még így is sok ügyfél kizárólag nyugati márkájú autót szeretne vásárolni és vezetni.