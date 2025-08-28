Fontos bejelentést tett a miniszter: mostantól kivételes egészségügyi ellátórendszer működik a nagy vidéki városban – ilyet sok település szeretne

Újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter csütörtökön abból az alkalomból, hogy a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ szeptember 1-től a Semmelweis Egyetem fenntartásában folytatja működését.
új modell születik, amellyel Gödöllő környéke az önkormányzattal, az egyetemmel, az egészségügyi szakemberekkel együttműködésben egészségprevenciós modellt teremt.
Hankó Balázs emlékeztetett: Gödöllőn 1927-ben egy olyan modell indult el, amely a prevenciót, az egészségügyi, a védőnői és a fogászati ellátást szervezte egybe, egészségmegelőzési és -megőrzési szemlélettel fogta össze az egészségügyi ellátást.
Hozzátette: a fenntartóváltással újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő, mivel a szakrendelőt nemcsak a betegellátás, hanem az egészség megőrzése, a szűrések, a prevenció, a gyors diagnosztika, a kiteljesedő ellátás jellemzi majd. Kiemelte: egészségügyi szakemberként tudja, hogy a szakrendelés mennyire hozzátartozik mindannyiunk egészségbiztonságához.
A szakrendelő fenntartója a Semmelweis Egyetem tekintetében Európa egyik vezető orvos-egészségtudományi egyeteme lesz, amely 2030-ra a világ legjobb 100 egyetemének egyike lesz – mondta Hankó Balázs.
„Teszi ezt elkötelezetten a betegellátásért, teszi ezt elkötelezetten a kutatás, az oktatás, az innováció terén” – hangsúlyozta a miniszter, hozzáfűzve: az elmúlt másfél hónapban egy példa nélküli együttműködés született.
Amikor kellett, a polgármester rendkívüli közgyűlést hívott össze, és döntött az önkormányzat arról, hogy továbbléphessenek. Extra gyors módon működtek együtt a minisztériumok és a hatóságok, hogy a szükséges engedélyek megszülessenek.
A Semmelweis Egyetem pedig rendkívüli szenátusi ülésén döntött arról, hogy úgy változik a szervezeti és működési szabályzata, hogy abban már a szakrendelő is benne foglaltatik – ismertette a részleteket a miniszter.
Kiemelte: mindezt a gödöllőiek, a Gödöllő környékén élők egészsége, egészségbiztonsága érdekében teszik.
Hankó Balázs korábban az államimédiának úgy fogalmazott, elindult a „családbarát adóforradalom”, hiszen július 1-jétől szja-mentes a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, illetve 50 százalékkal nőtt a családi adókedvezmény is, melynek hatását a szeptemberi iskolakezdéssel már minden család érezheti.
