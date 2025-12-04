Hihetetlen összeg: Rogán Antal kiszámolta, mennyi pénzt kellene Magyarországnak befizetnie Ukrajnának – ez az EU elvárása

„A családtámogatásokra 2010-ben 935 milliárd forintot fordított a kormány, 2025-ben ez az összeg 3776 milliárd forint, tehát gyakorlatilag a négyszerese. És ez most a családi adócsökkentés plusszal, ami ugye már a megduplázását jelenti a gyermekek után járó adókedvezménynek, és azzal, hogy a kétgyermekes, 40 év alatti anyák belépnek az adómentesek körébe a háromgyerekesek után, az ezt még tovább fogja növelni” – jelentette ki a Rogán Antal a Patrióta YouTube-csatornán csütörtökön.

Rogán Antal szerint nem szabad hagyni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen / Fotó: Balogh Ákos / Veszprém Megyei Napló

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter azt mondta, hogy az egyik gondolkodásmód az, amit a magyar kormány képvisel 15 éve: ami megjelenik az energiapolitikában, a reálbérek változásában, abban, hogy a munkahelyteremtésre koncentrál a gazdaságpolitika, hogy a munkát terhelő adókat csökkentették, tehát az alacsonyan tartott személyijövedelemadó-kulcsban, a családtámogatásokban.

Rogán Antal szerint ismét a régi lemez került elő

A tárcavezető a nemzeti kormány politikája alternatívájának nevezte „azt a tipikus régi baloldali megszorító politikát, amit azok az arcok képviseltek, akik már a Bokros-csomagot is írták, és ma is itt vannak, és ma is ugyanazt az elvet követik, és szerintem a Tisza Párt mögött gyakorlatilag ez az elit húzódik meg”.

Rogán Antal szerint ez az elit azt a gazdaságpolitikát diktálná, amit régen is csinált, és „amit az a Tisza-csomag, ami a nyilvánosság elé került, az nagyon szépen tükröz". Számításai szerint ha ezt a csomagot valaki életbe léptetné, az mintegy 7250 milliárd forintos megszorítást jelentene.

Ennek kicsivel több mint a felét, 3700 milliárd forintot a vállalatok,

3500 milliárd forintot a lakosság fizetne.

A miniszterelnök kabinetfőnöke azt mondta, Brüsszel elvárása beszedni a pénzt, mert egyrészt ki kellene vezetni a bankadót, a tranzakciós illetéket, a multinacionális kereskedelmi cégek adóját. „Ez 2000-3000 milliárd forintos kiesés lenne a költségvetésből, amit be kell gyűjteni az emberektől. Másrészt pedig elő kell teremteni azt a pénzt, amit nekünk egyébként ki kell fizetnünk Ukrajnának, mert az európai politika, ma a brüsszeli politika arról szól, hogy 135 milliárd eurót oda kell adni Ukrajnának. Ennek a ránk eső része, jobbról számolom, balról számolom, az egy olyan 1300-1500 milliárd forint minimum, amit egyébként Magyarországnak kellene ebbe befizetni. Mi ezt a tervet ellenezzük és azt mondjuk, ha a többi európai ország akarja, akkor csinálja.”

Önkéntes alapon tőlünk működhet, de mi ebbe nem vagyunk hajlandók beszállni

– emelte ki a Rogán Antal.