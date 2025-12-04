Kiszivárgott az EU legfőbb vezetőinek titkos telefonhívása: ezt gondolják valójában Zelenszkijről és Trumpról – "Volodimirnek rendkívül óvatosnak kell lennie a következő napokban"

A német Der Spiegel birtokába jutott egy hétfői, szűk körű telefonbeszélgetés részletei, amelyben Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO-főtitkár, Alexander Stubb finn elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint számos más európai vezető – köztük Ursula von der Leyen, Donald Tusk, Giorgia Meloni és több miniszterelnök – vett részt.

Fotó: AFP

A téma az Egyesült Államok által Ukrajna és Oroszország között közvetített béketárgyalások alakulása volt. A lap szerint Macron azt mondta, hogy Washington elárulhatja Ukrajnát, mertnem kínál egyértelmű, hosszú távú biztonsági garanciákat Kijevnek és a területi kérdések is hátrányosan érinthetik Ukrajnát.

A francia elnök állítólag nagy veszélyről beszélt Zelenszkij személyes helyzetére nézve is. Az Élysée-palota később azt állította, hogy Macron nem használta az árulás szót, és a Der Spiegel által idézett megfogalmazás nem pontos. Friedrich Merz a lap szerint arra figyelmeztette Zelenszkijt, hogy rendkívül óvatosnak kell lennie a következő napokban

Alexander Stubb és Mark Rutte a jegyzőkönyv szerinti felszólalásaiban szintén az hangzott el, hogy „nem hagyhatjuk egyedül Ukrajnát és Volodimirt ezekkel az emberekkel”, illetve „védenünk kell Volodimirt”. A NATO sajtóosztálya nem kommentálta a kiszivárgott információkat. A Der Spiegel szerint a vezetők kitértek az orosz befagyasztott vagyonelemekre is.

Többen úgy vélték, hogy az ezek elkobzásáról és Ukrajna megsegítéséről szóló döntés az Európai Unió hatásköre kell, hogy maradjon, nem pedig az Egyesült Államoké.

A kiszivárgott beszélgetés érzékeny pillanatban látott napvilágot

A beszélgetés hátterében az áll, hogy a Trump-adminisztráció egy 28 pontból álló béketervet terjesztett elő, amely több európai szövetségest is meglepetésként ért. A dokumentum kezdetben területi engedményeket, a NATO-tagság lemondását és az ukrán haderő méretének korlátozását tartalmazta Kijev részéről. A legsúlyosabb vitákat kiváltó elemeket később módosították, a legfrissebb változat azonban még nem nyilvános.