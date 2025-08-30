Hétfőn ősz, hétvégén hőség – az extrém hőingás az autókat is megviseli

Az autónak ártanak a környezeti hatások, a hőingás is – persze nem mindegy, hogy mennyire. Szinte minden autósnak okozott már bosszúságot – legfőképpen nyaraláskor, amikor akár napokig az autó felé sem néz a gondos tulajdonos –, egy madárürülékfolt, amit a forró napsütés beleégetett az autó festékébe.

A hőingás az abroncsokat is károsítja / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezek autómosáskor nehezen távolíthatóak el – persze, ha az autóápolásról beszélünk, gondolom a minden autómosónál kiírt felirat ismerős:

gondosan öblítsd le az autósampont, mielőtt útnak indulsz!

Nos, a vállalkozókat kevésbé vezetik a közlekedésbiztonsági szempontok, mint az a tény, hogy bizony az autó lakkozásának árthat, ha a maradék sampon rászárad, azaz beleégeti a forró napsütés.

Napsütés és hőingás – a csendes gyilkosok

Sokan napos időben, jó látási viszonyok között szeretnek vezetni. Akik éppen élvezik az autózást, a klíma által kellemesre hűtött utasteret, és éppen gyönyörködnek a tájban, valószínűleg keveset gondolnak arra, hogy az

az aszfalt, amin éppen haladnak, akár 80 fokra is felforrósodhat extrém melegben.

(Csak viszonyításképpen: a finn szauna 95-100 Celsius-fokos). A nyári gumik tehát felforrósodnak, az amortizációjuk megnő, de ilyen helyzetben szinte életveszélyes téli gumival közlekedni. Ugyanis, az esős időre, páralecsapódásra, 7 fok alatti körülményekre tervezett abroncsok ilyenkor gyakorlatilag „szétégnek”, felületük visszafordíthatatlanul megkeményedik, így már télen sem tudják majd nyújtani azt, amiért használjuk őket.

Az anyagok károsodása mellett

a napsütéstől felforrósodott aszfalt a guminyomásra is hat:

akár fél barral is megnőhet az abroncsokban lévő nyomás, így nem egyenletesen kopik a gumik futófelülete, megrövidítve élettartamukat, és az autó „pattogósabbá” válik, ami a féktávolságra hat negatívan.

Az extrém időjárási viszonyok az autókat is megviselik, különösen az üvegeket

Az üvegházhatással már mindenki találkozott. Az sem ismeretlen, hogy milyen kellemetlen meleg tud lenni, ha közvetlenül betűz az autóba a nap – ilyenkor jól jönnek az árnyékolók. Tény viszont, hogy

nemcsak az üvegfelület mögött van meleg, hanem maga a szélvédő is nagy terhelésnek van kitéve.

Amikor a hőséget hűvösebb idő váltja fel, például behajtunk egy alagútba, vagy egy hirtelen nyári zápor miatt zuhan a hőmérséklet, szemmel nem látható mikrorepedések alakulnak ki az üvegfelületen. Ezek folyamatosan gyengítik a sokszor nagy fizikai terhelésnek (kőfelverődés) kitett üvegfelületet, ami így a hideg idő beálltával könnyen elrepedhet.

Az is igaz, hogy a téli időben, fagyban „elmerevedik” a szélvédő, így például egy élesebb kő könnyen megrepesztheti azt.