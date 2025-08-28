Debrecenben épülő kínai akkumulátorgyár: váratlan módosítást jelentett be a CATL – ez most mindenkit meglepett

Környezetkímélőbb és energiahatékonyabb megoldásokat kíván alkalmazni debreceni gyárában a CATL, ezért a cég környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz - közölte a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (CATL Debrecen).
Emlékezettek: az illetékes hatóság 2023-ban adta ki az üzem egységes környezethasználati engedélyét, amit két alkalommal (2023-ban és 2024-ben) módosítottak. Az engedélyeknek megfelelően a modulgyártás próbaüzeme szeptemberben megkezdődött a Déli Ipari Parkban, a cellagyártás pedig a tervek szerint ez év végén indul el.
A környezethasználati engedély módosításának célja, hogy
kevesebb vizet és energiát használjanak fel
–idézte a közlemény Matt Shent, a CATL Debrecen ügyvezető igazgatóját, aki hozzátette, abban nincs változás, hogy a magyar és az európai uniós környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, szigorú üzemeltetési és ellenőrzési rendszert alakítanak ki.
A cég tájékoztatása szerint az új típusú, adiabatikus hűtőtornyok alkalmazásával közel harmadával csökkenhet a hűtésre felhasznált víz mennyisége, a hűtéshez kizárólag szürkevizet használnának a kapcsolódó városi infrastruktúra kiépítése után, ezzel csökkentve az üzem környezetvédelmi és vízvédelmi lábnyomát.
A közleményben kiemelték: a korábbi tervekkel ellentétben a CATL Debrecen nem tervezi saját NMP-regeneráló (n-metil-2-pirrrolidon) létesítmény építését. A gyártási folyamatok során keletkező, újrahasznosítható vizes NMP-t hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező, szakértő partnerek szállítják el, ami megfelel a környezetvédelmi előírásoknak.
Továbbá technológiaváltást is terveznek: a nikkel-kobalt-mangán (NCM) kémiájú akkumulátor cellák mellett lítium-vasfoszfát (LFP) kémiájú akkumulátorokat is gyártanak majd Debrecenben.
A gyártási folyamatok optimalizálásával, a hővisszanyerő rendszerek fejlesztésével, az égőberendezések és kemencék energiahatékonyságának javításával a debreceni üzemben közel harmadára csökken a gyártási tevékenység átlagos fajlagos energiaigénye – írták.
A közleményben megjegyezték: a CATL az elmúlt öt évben mintegy 49 ezer új szabadalmi kérelmet nyújtott be és folyamatosan fejleszti gyártási technológiáját.
A világ legnagyobb akkumulátorgyártója 2022 nyarán jelentette be, hogy Debrecenben építi meg második európai gyártóegységét.
A friss statisztikák szerint akkumulátortűz miatt kevesebb gyulladás jut ezer villanyautóra, mint ugyanannyi hagyományosra, mégis sokan tartanak tőle. Az elektromos autókban a leggyakrabban NMC kémiájú lítiumion-akkumulátorokat alkalmaznak, amelyek rengeteg energiát tárolnak kis helyen, sérülésük esetén pedig ez hatalmas tűz és hő kíséretében távozik.
