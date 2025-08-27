Nem pusztán riogatás: az évszázad végére sztyepp válthatja a bükkösöket

Az idei június minden eddiginél szárazabb volt Magyarországon. A klímamodellek szerint a következő évtizedekben általánosságban szárazabb nyarak várhatnak ránk, aminek számos negatív következménye lehet. Az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói – Kis Anna, Szabó Péter és Pongrácz Rita – a Másfélfokon részletesen bemutatták, hogy a különböző üvegházgáz-kibocsátási forgatókönyvek mellett hogyan alakulhatnak át hazánk természetes erdőtársulásai. A pesszimista forgatókönyv szerint a század végére az ország több mint 40 százalékán a sztyepp (más néven füves puszta) számára kedvező éghajlati viszonyokra kell felkészülni, a bükkösök pedig teljesen eltűnhetnek.

Ha eltűnnek a bükkösök, a sztyepp biztos nem produkál ilyen színeket / Fotó: Only France via AFP

Idén Magyarországon eddig csupán márciusban esett a szokásosnál több csapadék, a többi hónap az átlagosnál szárazabb volt. Az általában az egyik legcsapadékosabb hónapunk, a június idén a legszárazabb és a második legmelegebb volt az 1901 óta tartó mérések alapján. Július elejéig a 2022-es, eddigi legsúlyosabb aszállyal vetekedett a szárazság mértéke, de aztán a júliusi zivatarok enyhítették az szárazságot – legalábbis az ország nyugati és északkeleti felén. A Duna–Tisza közében, a Balatontól keletre és Békésben újra súlyos aszály van. A kutatók szerint az aszály természetes része hazánk éghajlatának, azonban a gyakoriságában és súlyosságában bekövetkező változások összefüggésben állhatnak a klímaváltozással.

A felmelegedés következménye lehet a sztyepp terjedése

Az egyre gyakoribb szárazságot a növényzet is megérzi, és alkalmazkodni kezd a megváltozó körülményekhez.

Ennek következményeként egyes fajok háttérbe szorulhatnak, mások előretörhetnek, és így lassan a táj is megváltozhat.

Azt, hogy adott éghajlati viszonyok mellett milyen erdő, illetve növénytársulás „érzi jól magát”, az erdészeti klímaosztályokkal, mint

a bükkös,

a gyertyános-tölgyes,

a kocsánytalan tölgyes,

a cseres,

az erdős sztyepp és

a sztyepp,

lehet jól leírni. A felsorolt kategóriák közül az elsők hűvösebb és nedvesebb klímát jelölnek, míg a sor másik fele a melegebb és szárazabb éghajlatot mutatja. Ha pedig egy területen olyan erdő van, amelynek klímaosztálya eltér az ott uralkodó éghajlati viszonyoktól, annak fajösszetétele előbb-utóbb átalakulhat.