Deviza
EUR/HUF394.79 -0.16% USD/HUF337.61 -0.51% GBP/HUF458.09 -0.23% CHF/HUF419.11 -0.25% PLN/HUF92.71 -0.05% RON/HUF78 -0.16% CZK/HUF16.13 -0.07% EUR/HUF394.79 -0.16% USD/HUF337.61 -0.51% GBP/HUF458.09 -0.23% CHF/HUF419.11 -0.25% PLN/HUF92.71 -0.05% RON/HUF78 -0.16% CZK/HUF16.13 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,108.77 +0.37% MTELEKOM1,916 +0.63% MOL2,988 -0.4% OTP30,600 +0.92% RICHTER10,510 -0.19% OPUS587 0% ANY8,100 +1.23% AUTOWALLIS164 +0.3% WABERERS5,280 -1.14% BUMIX9,255.04 +0.21% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,226.46 +0.31% BUX105,108.77 +0.37% MTELEKOM1,916 +0.63% MOL2,988 -0.4% OTP30,600 +0.92% RICHTER10,510 -0.19% OPUS587 0% ANY8,100 +1.23% AUTOWALLIS164 +0.3% WABERERS5,280 -1.14% BUMIX9,255.04 +0.21% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,226.46 +0.31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
magyar űrhajós
Kapu Tibor
Millenáris Park
NASA
beszámoló
Axiom Space

Kapu Tibor végre hazatér Magyarországra: megvan, mikor és hol áll ki a nyilvánosság elé

A magyar űrhajós sikeresen befejezte rehabilitációját, és napokon belül visszatér Magyarországra. Alig hogy hazatér, Kapu Tibor már élménybeszámolót is fog tartani a Millenáris Parkban.
VG
2025.08.15, 13:00
Frissítve: 2025.08.15, 13:07

Sokáig nem lehetett tudni, Kapu Tibor mikor érkezik haza Magyarországra az Axiom–4-küldetést után, azonban most kiderült: a magyar űrhajós múlt héten sikeresen befejezte houstoni rehabilitációját, ezt követően pedig augusztus 18-án, azaz jövő hétfőn 11 órakor landol a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – tudta meg az Origo. Kapu Tibor alig ér haza, már jelenése lesz a Millenáris Parkban, ahol Cserényi Gyula tartalék űrhajóssal együtt számolnak be a felkészülésről és a misszióról.

Kapu Tibor hazatér: megvan, mikor áll ki a nyilvánosság elé
Kapu Tibor hazatér: megvan, mikor áll ki a nyilvánosság elé / Fotó: Facebook / Kapu Tibor

Kapu Tiborék küldetése és kutatása kimondottan fontos, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős kormánybiztos szerint az elvégzett munka jelentőségét a hétköznapi emberek is tapasztalni fogják életük során. A HUNOR program keretein belül elvégzett kísérletek olyan eredményeket produkálnak, amelyek hasznosíthatóak, piacképesek és földi technológiákba visszafordíthatók. Többek között a magyar kutatóűrhajós olyan búzát növesztett ki a Nemzetközi Űrállomáson, melyet még a Földön vetettek el és öntöztek meg először.

Alighogy hazatér, Kapu Tibor már részt fog venni a Millenáris Parkban egy nagy élménybeszámolón, ahol többek között arról fog beszélni, hogy

  • milyen volt a felbocsátás,
  • a dokkolás,
  • a kísérletek,
  • a vízre érkezés,
  • és milyen az élet a zéró gravitációban.

Az eseményen Cserényi Gyula tartalék űrhajós szintén megosztja tapasztalatait a felkészülésről, és hogy miként tudta a Földről támogatni társát.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu