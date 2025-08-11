Kína elüldözte a Fülöp-szigeteki hajókat a vitatott területről, de csak óriási blama árán

A kínai parti őrség Fülöp-szigeteki hajókat üldözött el a vitatott státuszú Scarborough-zátony közelében a Dél-kínai-tengeren, miközben Manila szerint egy ütközés is történt a konfrontáció során.
A Fülöp-szigeteki hajókat hétfőn fogták el, miután többször sem reagáltak a kínai parti őrség figyelmeztetésére. Mindez a legújabb eset Kína és a Fülöp-szigetek szembenállásában, miután Peking a nemzetközi bírósági döntések ellenére jogot formál a Dél-kínai-tenger egyes területeire. Vietnám, Malajzia és Tajvan ugyancsak érdekelt a vitában – írja az Al-Dzsazíra.
Manila szerint a mostani incidens során a kínai parti őrség egyik hajója a kínai haditengerészet egyik hajójával is összeütközött, miközben egy Fülöp-szigeteki járőrhajót üldözött, és videót is közzétettek a konfrontációról. Hozzátették, hogy értékelésük szerint a kínai parti őrség hajója a baleset után javításra szorul.
