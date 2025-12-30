Lecserélné a MÁV a magyarok kedvenc vonatát, jöhetnek az újak: egyszerre 68 darabot szereznének be – legalább 120-szal fognak menni

Már gondolkozik a BZ motorvonatok utódainak beszerzésén a MÁV Személyszállítási Zrt., és indikatív ajánlatokat kért be 68 dízel vagy akkus motorvonat bérbevételére.

A BZ-motorvonatok lecserlésére már időszerű / Fotó: Wikipedia

Még az elején tart a motorvonatok beszerzésének folyamata

Bár a lépés még inkább csak tapogatózásnak tekinthető, hiszen még csak nem is előzetes piaci konzultációról van szó, ami már a közbeszerzés előszobájának tekinthető, az már látható, hogy elindult a gondolkozás a BZ-k cseréjéről. Ugyanakkor egy ilyen eljárás még senkit nem kötelez semmire az Iho írása szerint.

Ráadásul még a közbeszerzések esetében is elképzelhető, hogy a folyamatot leállítják, és a járműveket mégsem veszik meg. Azonban

az utóbbi időszakban több fontos beszerzés is sínre került a MÁV-nál,

így zajlik a 93 használt Stadler GTW motorvonat beszerzési eljárása Svájcból, ismét aktív a HÉV-es járműtender, és állítólag újra nekiugranak a 95, különböző kapacitású és felségterületű motorvonat eljárásának is.

Ezt kell tudniuk a jövő motorvonatainak

Ezeket a motorvonatokat elsősorban villamosítatlan mellékvonalakra szánják, ám a MÁV Személyszállítási Zrt. levele és annak melléklete alapján az igényfelmérésben valamennyi vasútvonalra alkalmas, kétrészes motorvonatokat keresnek. A feltételek között még számos más is szerepel, így a vonatoknak legalább 110 fix férőhellyel – tehát ülőhellyel – is rendelkezniük kell, míg

a maximális sebességüknek el kell érnie a 120 kilométer per órát.

Az elvárások között szerepel, hogy a vonatok nulláról negyvenre legalább 0,7 méter per szekundumnégyzettel gyorsuljanak fel, továbbá akadálymentesnek is kell lenniük. A szerelvényekben el kell férnie ezen túl nyolc kerékpárnak és két kerekesszéknek is. A vasúttársaság 68 akkumulátoros vagy dízel vonatra kötne szerződést, melyben helyet kapna a karbantartás és a tisztítás is. A szerződés húsz évre szólna, ám ezt meg lehetne toldani újabb tíz évvel.

Noha már novemberben megtörtént az indikatív ajánlatok bekérése, mindeddig a MÁV nem igazán kommunikált erről, és a közlekedési portál kérdésére sem válaszoltak, amely azt firtatta, hogy hány gyártó, járművek bérbe adásával foglalkozó vállalkozás jelentkezett levelükre, sőt azt sem, hogy hány céget kerestek meg. Ugyanakkor válaszukban hangsúlyozták, hogy „a kérdéses piacfelmérés nem önmagában áll, csupán egy eleme annak: a dízel motorvonatokra vonatkozó ajánlatkéréssel párhuzamosan a MÁV-csoport minden egyéb, lehetséges megoldást is vizsgál”.