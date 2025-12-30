Amerikai ítélet Budapestről: példátlan, ami a magyar fővárossal történt, még Bukarest is veri – ezért került valójában bóvliba

A Moody’s Budapestet érintő döntése nem pusztán egy városi hitelminősítés romlásáról szól, hanem arról is, hogyan értékeli a piac a régió fővárosainak pénzügyi működését. Miközben a magyar főváros megítélése látványosan romlott, a szomszédos országok fővárosai többségében idén elkerülték a hasonló léptékű leminősítést.

A szomszédos országok fővárosai többségében idén elkerülték a hitelminősítők ítéleteit / Fotó: NurPhoto via AFP

A Budapestet érintő döntés központi eleme nem a város gazdasági súlya, hanem a likviditás és a finanszírozási kiszámíthatóság kérdése. A Moody’s értelmezésében a főváros rövid távú pénzügyi mozgástere szűk, miközben a bevételek időzítése és jogi környezete bizonytalan, ami közvetlen kockázatot jelent a kötelezettségek teljesítésére.

Budapest: nem potenciál-, hanem finanszírozási probléma

A hitelminősítői logika szerint Budapest nem azért került kedvezőtlenebb kategóriába, mert gyenge lenne a gazdasági bázisa. Épp ellenkezőleg: a probléma az, hogy a város működése erősen függ a központi költségvetési döntésektől, miközben a kiadási oldal rövid távon nehezen igazítható. Ez a feszültség az, amit a piac idén már nem hagyott figyelmen kívül.

Fontos különbség, hogy a döntés nem az ország egészének megítélését érintette, hanem kifejezetten a fővárosi pénzügyeket.

Ez összhangban van a hitelminősítők idei gyakorlatával: egyre élesebben választják el az állami és az önkormányzati kockázatokat.

A szomszédos fővárosoknál kisebb a kockázat

A régió más fővárosai ezzel szemben idén jellemzően megőrizték hitelminősítésüket, még akkor is, ha

fiskális kihívásokkal küzdenek.

Bécs esetében a piac a stabil intézményi hátteret és a konfliktusmentes állam-város finanszírozási modellt árazza. A város pénzügyi mozgástere kiszámítható, ami alacsonyan tartja a kockázati prémiumot.

Pozsony

és Prága

a köztes kategóriát képviselik: nem kiemelkedően erős, de stabil finanszírozási rendszerrel működnek. A városi bevételek és az állami források kapcsolata szabályozottabb, kevésbé politikailag terhelt, ami csökkenti a rövid távú likviditási kockázatot.

A város megítélése még befektetésre ajánlott szinten maradt, de a hitelminősítők már jelzik a fiskális kockázatokat. Itt a piac egyelőre kivár: a pénzügyi rendszer működik, de a trendek nem egyértelműen kedvezők.