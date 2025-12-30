Meghökkentő videót tett közzé az orosz nagykövetség Putyinról és Orbán Viktorról: az elnök karácsonyi ajándékot vitt a világ urainak – nem hiszi el, mit kapott a magyar miniszterelnök

Mesterséges intelligencia által generált videót tett közzé a kenyai orosz nagykövetség karácsony alkalmából, amelynek során a Mikulásnak öltözött Vlagyimir Putyin orosz elnök visz ajándékot a világ vezetőinek. Az X-re közzétett videó alatt a We wish you a marry Christmas dallama szól, a különös alkotást eddig már 700 ezernél is többször tekintették meg.

Meghökkentő videót tett közzé az orosz nagykövetség Putyinról és Orbán Viktorról / Fotó: AFP

Trump csak Hszi és Modi után jön, Orbán Viktor is ajándékot kap

Az orosz államfő

először Hszi Csin-ping kínai elnöknek visz ajándékot, egy jüant és rubelt szimbolizáló karácsonyfadíszt, melynek felrakása után a dollárt szimbolizáló dísz a földre zuhan és összetörik. Ezután Narendra Modi indiai miniszterelnök bontja fel a Putyintól kapott ajándékot, ami egy vadászgép, utalva a két ország közötti fegyverüzletre. Donald Trump amerikai elnök csak harmadikként következik a megajándékozottak sorában, és a neki szóló meglepetés mindössze egy közös kép róla és Putyinról az alaszkai csúcstalálkozóról. Ráadásul Trump után rögtön Nicolas Maduro következik egy DJ-pulttal, ami a venezuelai elnök gombnyomására békét sürget, utalva az ország körül köröző amerikai hadihajókra. Maduro után a Mikulásputyin Recep Tajjip Erdogan török államfőt keresi fel, aki egy Akkuyu feliratú hógömböt kap. Az Akkuyu atomerőmű építésében Törökországban Oroszország tevékeny részt vállalt, és a finanszírozáshoz is hozzájárult mintegy 9 milliárd dollárral idén. Kim Dzsongun észak-koreai vezető ajándéka egy kard, de kap mellé egy köszönőlevelet is, ami Oroszország háláját fejezi ki. Ezután meglepetésre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök következik, ám a számára adott ajándék Putyintól még nem a béke Ukrajnában, hanem egy bilincs, ami után rácsok mögött ábrázolják az ukrán államfőt. Végezetül Putyin – egyetlen uniós vezetőként – Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meglátogatja, aki orosz gázt, egészen pontosan Gazprom-gázt kap az orosz elnöktől, méghozzá jutányos áron.

Ezzel nyilvánvalóan a közelmúltban bekövetkezett moszkvai csúcstalálkozóra utaltak a kisfilm készítői, amikor is a magyar delegáció rögzítette az orosz vezetéssel, hogy történjen bármilyen esemény az orosz energia piacán, Magyarország rendelkezésére állítják a korábban már lekötött gáz- és olajmennyiséget.