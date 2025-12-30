Súlyos a helyzet a Balatonnál, tömegével pusztulnak az őshonos halak: az alacsony vízállást okolják - most kiderült, sokkal nagyobb a baj

Rendszerszintű problémára figyelmeztetnek a HUN-REN balatoni kutatói a téli halpusztulások kapcsán: a part menti beépítések és a klímaváltozás egyre súlyosabb oxigénhiányt okoz a magyar tengeren, és akár a tó teljes ökoszisztémája összedőlhet, ha nem érkezik sürgős megoldás a problémákra.

A Balaton déli partján a téli halpusztulások nem elszigetelt események, hanem a klímaváltozás és az intenzív part menti beépítések együttes következményei / Fotó: Vasvári Tamás

Ahogy beköszönt a tél, újra előtérbe kerülnek a Balaton déli partján tapasztalható téli halpusztulások a kikötők környékén. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a jelenség nem egy-egy kikötőre vagy beruházásra korlátozódik, hanem egy komplex, rendszerszintű ökológiai probléma eredménye, amelyet a klímaváltozás és az elmúlt évek intenzív part menti beépítései egyaránt előidéznek.

Egyre több oka van a téli halpusztulásnak

A klímaváltozás hatására a Balaton telei egyre gyakrabban jégmentesek, miközben a tó továbbra is sekély és szélnek kitett marad. A nyílt vízen erős hullámzás és folyamatos vízmozgás jellemző, ami a téli időszakban alig táplálkozó halak számára jelentős energiaveszteséget okoz. A halak ezért a védett, nyugodt öblözetekbe húzódnak, amelyek a déli parton kialakított, mélyített kikötőkben találhatók.

Ezekben a zárt medencékben azonban a vízcsere korlátozott. A halak nagy sűrűsége, az üledék oxigénfogyasztása és az algák alacsony téli oxigéntermelése együtt akut oxigénhiányhoz vezethet, ami gyors, tömeges halpusztulást idézhet elő – akár külső hatás nélkül is. Az északi part mélyebb vizei és átfolyós kikötői megoldásai ezzel szemben csökkentik az oxigénhiány kockázatát.

A leginkább érintett halfajok az őshonos, biomassza szempontjából kulcsfontosságú keszegfélék, például a dévérkeszeg, karikakeszeg, bodorka, valamint a küsz és süllő.

Ezek a fajok a tó ökoszisztémájában alapvető szerepet játszanak, és meghatározók a halgazdálkodás és a horgászat szempontjából is.

A HUN-REN szakértői kiemelik, hogy a kárókatonák jelenléte csak súlyosbító tényező: a halrajokat tömörítheti, de nem az elsődleges ok. A valódi megoldás a kikötők átjárhatóságának és vízáramlásának javítása, a komplex vízélettani szempontokat figyelembe vevő tervezés és a klímaváltozás hatásainak integrálása. A vízszintingadozás nincs közvetlen összefüggésben a halpusztulásokkal; a probléma hosszú távú kockázata a partbeépítés és a megváltozott téli áramlások kombinációjából fakad.