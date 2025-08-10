Kiderültek az éles bevetés részletei: így kapták el a magyar Gripenek az orosz repülőket

Megjelentek az első részletek arról, hogyan milyen akcióban vettek részt a magyar Gripenek pénteken, amikor éles bevetésen fogak el azonosítatlan repülőgépeket.

Magyar Gripenek: így kapták el a magyar Gripenek az orosz repülőket / Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság szombaton beszámolt, a honvédelmi miniszter rendkívüli bejelentést tett: éles bevetésük volt a magyar Gripeneknek a NATO Balti Légtérrendészeti Missziójában.

Ennek háttere, hogy augusztus 1-jétől negyedik alkalommal látja el Magyarország vezető nemzetként a balti országok légtérrendészeti feladatait Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködésben, mintegy 80 katonával és négy Gripen harci repülőgéppel.

A NATO keleti szárnyán a légi jelenlét nem csupán katonai gyakorlat, hanem stratégiai üzenet, hiszen a szövetség tagjai egymás biztonságáért is felelősséget vállalnak. A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, és 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll.

A balti kontingens gerincét a kecskeméti MH 101. Szentgyörgyi Dezső Repülődandár adja, de veszprémi, szolnoki és pápai katonák szaktudása is megjelenik. A Gripenek technikailag minden tekintetben alkalmasak a feladatra, de a repülőgépek képességei önmagukban mit sem érnének azok nélkül, akik nap mint nap biztosítják működésüket.

Tősér Péter, a Baltikum Légtérrendészeti Misszió parancsnoka a közmédiának adott korábbi interjúban arról beszélt, hogy az állomány nagy része már legalább egy, de több mint fele két missziót is megjárt. A szolgálat pedig a kontingens tagjai részéről nem igényelt különleges felkészülést, hiszen ezeket a feladatokat látják el nap mint nap a magyar légtérben is.

Magyar Gripenek: így kapták el az orosz repülőket

Visszatérve a konkrét esetre, eddig azt lehetett tudni Szalay-Bobrovniczky Kristóftól, hogy

az azonosítatlan repülőgépeket a Balti-tenger felett,

11 ezer méteren,

nemzetközi eljárásrend szerint fogták el és azonosították,

majd visszatértek litvániai bázisukra.

Ennél azonban jóval többet árul el a Honvédelem.hu. Először is kiderült, hogy

orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására a 2025. évi NATO Balti Légtérrendészeti misszió keretében.

A magyar vadászrepülőgépeket 2025. augusztus 8-án azonosítatlan repülőgépek miatt emelték a magasba. A Gripenek helyi idő szerint 11 óra 26 perckor, 11 ezer méteres magasságon, a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően, a Balti tenger felett sikeresen elfogtak és azonosítottak olyan repülőgépeket, amelyek nem teremtettek rádiókapcsolatot a légiforgalom-irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel, és nem használtak válaszjeladót. Ezért a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja elrendelte az Alpha riasztást. Az elfogást, valamint az azonosítást követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre – tudósított a honvédelmi lap.