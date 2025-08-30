Piszkos módszer: így tett zsebre 65 millió forint kenőpénzt a miniszteri biztos – de nem úszta meg

A Központi Nyomozó Főügyészség oldalán az olvasható, hogy a vádirat lényege szerint az ügy fő vádlottja – aki korábban maga is tiszteletbeli konzul volt, majd pedig a tiszteletbeli konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosi feladatokat látott el – 2015-től a kapcsolataira hivatkozva, pénzért magyar és külföldi személyeknek különböző országokhoz köthető diplomáciai pozíciók megszerzését ígérte.

Három személy visszautasította a vádlott ajánlatát, míg egy negyedik elfogadta azt. A bűncselekményekkel összefüggésben a volt miniszteri biztos vádlott közel 65 millió forint jogtalan előnyre tett szert, amelynek biztosításáról a nyomozás során az ügyészség intézkedett, olvasható a főügyészségi közleményben.

Noha a tájékoztatásban nem nevezik meg, tiszteletbeli konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosként Suha György ellen emelték a vádat, az Afrika-szakértőként is számon tartott férfi 2015 és 2019 között dolgozott a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál. A magyar-francia diplomata letartóztatásáról itt írt korábban a PestiSrácok.