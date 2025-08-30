Deviza
Mérföldkő Rákosrendezőn: a szemétdomból új lakónegyed születik – máris mozgolódik az EU

A főpolgármester bejelentette, hogy nemzetközi tervpályázatot írnak ki Rákosrendező megújítására. Karácsony Gergely szerint megfizethető lakások épülnek az új városnegyedben.
VG
2025.08.30, 08:53

„Újabb mérföldkőhöz érkeztünk: kiírjuk a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására!” – írta Karácsony Gergely a Facebookra.

A főpolgármester bejelentette, hogy nemzetközi tervpályázatot írnak ki Rákosrendező megújítására. Karácsony Gergely szerint  megfizethető lakások épülnek az új városnegyedben / Fotó: Máthé Zoltán

A főpolgármester azt írta, hogy Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálják Budapest vérkeringésébe. A politikus szerint fenntartható környezetben épülhetnek megfizethető lakások az új városnegyedben.

„Hétfőn már a szakbizottság tárgyalja Vitézy Dáviddal közös előterjesztésünket: a nemzetközi építészeti tervpályázat a teljes projektnek az a fejezete, amelyből mindenki láthatja majd, milyen lesz Budapest új, korszerű és zöld városrésze a beruházás végére” – írta Karácsony Gergely.

A Budapest Közművek (BKM) határidőn belül intézkedett a Rákosrendező vasútüzemhez nem szükséges területeiért 

fizetendő vételár 25 százalékát kitevő első részlet, vagyis 12,7 milliárd forint megfizetéséről. 

A fővárosnak ezt követően meg kell szüntetnie a Rákosrendezőn uralkodó áldatlan állapotokat, a BKM-nek meg kell oldania a 300 ezer köbméternyi hulladéknak az elszállítását. 

Az utolsó vételárrészlet megfizetése az állami infrastruktúra-beruházások megvalósítását követően, de legkésőbb 2039. március 25-ig esedékes.

Karácsony az Európai Beruházási Bank (EIB ) vezetőivel tárgyalt a Rákosrendezőre tervezett beruházásról. Kiderült, hogy az Európai Bizottság és az EIB egy új, 

10 milliárd eurós programot indít a fenntartható és elérhető árú lakhatás előmozdítására.

Karácsony Gergely korábban hangsúlyozta, hogy meg kell tudni állapodni a kormány által vállalt 300 milliárd forintos állami közlekedésfejlesztésről, arról, hogy a MÁV milyen beruházásokat valósít meg Rákosrendezőn.

