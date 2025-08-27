Deviza
Rendkívüli: Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság vezetékről – most beszélt az orosz energiaminiszter-helyettessel

A Barátság kőolajvezeték támadása miatt egyeztetett a magyar és az orosz fél. Szijjártó Péter Kijevnek is üzent.
VG
2025.08.27, 16:11
Frissítve: 2025.08.27, 18:04

„A Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek. Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintettük a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel” – írta szerda délutáni Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy Magyarországon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot.

Szijjártó azonban megjegyezte, hogy továbbra is botrányosnak tartja, hogy egyes politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy nincs ellátásbiztonsági kockázat a támadás miatt.

Kijelentette, hogy a kormány egyúttal felszólítja Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló Barátság kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát.

A támadások után nemcsak Szijjártó Péter nyilatkozott

A Magyarországra évi 8 millió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik hazánk olajellátásában, pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyag-ellátás biztosítását. Az elmúlt napokban nem először lett ukrán támadások célpontja a Barátság kőolajvezeték.

  1. Az Ukrán Védelmi Minisztérium Felderítő Főigazgatóságának kamikaze drónjai augusztus 13-ra virradó éjszaka hajtották végre az első támadást a Transznyeft Barátság kőolajvezeték szivattyúállomása ellen az oroszországi Brjanszki területen lévő Unecsa városában.
  2. Aztán augusztus 18-ra virradó éjszaka az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszereinek egységei más védelmi erőkkel együtt csapást mértek az oroszországi Tambovi területen található Nyikolszkoje kőolajszivattyú-állomásra. A csapás következtében tűz ütött ki a létesítményben, és a kőolajszállítás a Barátság fővezetéken teljesen leállt.
  3. Ezt követte az augusztus 21-e csütörtökről 22-e péntekre virradóra bekövetkezett, súlyos támadás.

A Mol a támadások kapcsán elmondta, hogy a régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált. A társaság ugyanakkor valamennyi korábbi támadásra is hasonlóan reagált. Tény, hogy a Barátság kőolajvezetéket és kapcsolódó létesítményeit nem először érte találat a három és fél éve tartó orosz–ukrán háború során, és a helyreállítások általában nem vettek igénybe pár napnál több időt.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,966 HUF 0 / +0.75 %
Forgalom: 7,213,894,382 HUF
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint június végén 628,3 ezer tonna kőolaj, 550,3 ezer tonna gázolaj és 240,7 ezer tonna benzin állt rendelkezésre. Bőséges stratégiai készletek tehát rendelkezésre állnak. Az orosz–ukrán háború elmúlt három és fél éve során már korábban is érték támadások a Barátság kőolajvezetéket, sőt a szállítások sem most állnak le először.

Ahogy említettük, a korábbi esetekben jellemzően egy-két napon belül újraindult a kőolaj áramlása a vezetéken. Szijjártó Péter mostani bejegyzése szerint ezúttal ez augusztus 28-a, csütörtökre várható.

Orosz-ukrán háború
11871 cikk

