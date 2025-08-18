Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy választásokra csak akkor kerülhet sor Ukrajnában, ha helyreáll a teljes béke és biztosítottak a biztonsági garanciák.

Zelenszkij Trump előtt ígérte meg a Fehér Házban, mikor írják ki az elnökválasztást Ukrajnában / Fotó: AFP

Az elnök hangsúlyozta: bár az ország demokratikus működése szempontjából elengedhetetlenek a választások, ezek lebonyolítása jelenleg a hadiállapot miatt lehetetlen. „Természetesen választásokat kell tartanunk, de mindez csak biztonságos körülmények között történhet. Most hadiállapot van, így erre nincs lehetőség” – idézte Zelenszkijt az ukrán Pravda.

A részletekről szólva kifejtette, hogy

a választások feltétele a törvényes eljárások betartása, valamint olyan környezet megteremtése, amelyben a polgárok félelem nélkül gyakorolhatják választójogukat.

„Biztonsági garanciákra van szükségünk, teljes békére az égen, a földön és a tengeren, hogy az emberek valóban kinyilváníthassák akaratukat” – fogalmazott az államfő. Az ukrán elnök szavai megerősítik: a választások időpontjáról csak a háború befejezését követően lehet dönteni, amikor az ország politikai és jogi feltételei ismét biztosítottak lesznek.

Trump ennek kapcsán viccesen megjegyezte, hogy ezek szerint ha 3,5 év múlva az USA történetesen hadban állna, akkor nekik se kellene választásokat tartani. "Ez jó" – jegyezte meg. Az Egyesült Államokban legközelebb 2028-ban esedékes az új elnökről való voksolás.

Trump, miután már a második ciklusát tölti, jelen állás zerint nem indulhat újra.

Zelenszkij: „A háború véget fog érni, az egész világnak elege van”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, ahol más európai vezetőkkel együtt találkozik Trump elnökkel, hogy megpróbáljanak megoldást találni az Oroszországgal folytatott háború lezárására. A hétfői Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó – amely közvetlenül a pénteki orosz–amerikai, valamint a vasárnapi összeurópai tárgyalásokat követi – meghatározhatja, hogy a háborúnak milyen gyorsan lesz vége, és milyen feltételekkel.

Mivel Ukrajna szövetségesei attól tartanak, hogy Donald Trump túlságosan barátságos volt Vlagyimir Putyinnal szemben, Volodimir Zelenszkij mögé fél Nyugat-Európa politikai vezetése felsorakozott, akik egyszerre támogatnák az elnököt, és nyomást próbálnának gyakorolni Washingtonra.