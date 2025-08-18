Rendkívüli: Zelenszkij megérkezett Trumphoz a Fehér Házba – "A háború véget fog érni, az egész világnak elege van"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, ahol más európai vezetőkkel együtt találkozik Trump elnökkel, hogy megpróbáljanak megoldást találni az Oroszországgal folytatott háború lezárására – tudósított néhány perce az amerikai sajtó.
A hétfői Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó – amely közvetlenül a pénteki orosz–amerikai, valamint a vasárnapi összeurópai tárgyalásokat követi – meghatározhatja, hogy a háborúnak milyen gyorsan lesz vége, és milyen feltételekkel.
Mivel Ukrajna szövetségesei attól tartanak, hogy Donald Trump túlságosan barátságos volt Vlagyimir Putyinnal szemben, Volodimir Zelenszkij mögé fél Nyugat-Európa politikai vezetése felsorakozott, akik egyszerre támogatnák az elnököt, és nyomást próbálnának gyakorolni Washingtonra.
Miközben Donald Trump elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt üdvözölte a Nyugati Szárnyban, egy riporter megkérdezte, mi az üzenete az ukránoknak. „Szeretjük őket” – mondta Trump, mielőtt vendégével belépett az épületbe.
Az amerikai elnök azt mondta a sajtónak, hogy „jelentős előrelépés” történik az ukrajnai háború befejezésében. „Sok jó megbeszélést és tárgyalást folytattunk, és úgy gondolom, hogy haladás történik, nagyon jelentős haladás sok szempontból” – mondta az Ovális Irodában, Zelenszkij mellette ült.
Felidézte, hogy múlt pénteken előremutató megbeszélése volt Oroszország elnökével. „És azt hiszem, van rá esély, hogy valami kisüljön belőle.” Erre válaszul Volodimir Zelenszkij megköszönte az amerikai elnöknek az ukrajnai háború megállítására irányuló személyes erőfeszítéseit. Háláját fejezte ki az új NATO-programért, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy fegyvereket vásároljanak az Egyesült Államoktól, és azokat Ukrajnának szállítsák.
„Hálásak vagyunk ezért a programért és a lehetőségért. Hálásak vagyunk Európának – ők fizetnek ezért” – mondta. Egyúttal átadta Donald Trumpnak az ukrán first lady Melania Trumpnak írt levelét. „A feleségem adta nekem. Nem neked szól, hanem a feleségednek” – mondta, mire a teremben nevetés tört ki.
Komolyra fordítva a szót Donald Trump arról beszélt, hogy „reális esély” van arra, hogy az orosz–ukrán háború véget érjen, ha sor kerül egy háromoldalú találkozóra Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Később, amikor Putyin követeléséről kérdezték, hogy szüntessék meg a háború kiváltó okait, Trump úgy felelt:
Nem mondhatom meg, mikor, de a háború véget fog érni. Ez az úriember azt akarja, hogy véget érjen, és Vlagyimir Putyin is azt akarja, hogy véget érjen. Azt hiszem, az egész világnak elege van ebből, és véget fogunk vetni ennek
– húzta alá.
Zelenszkij erre azt mondta, hogy Ukrajna számára igazságos és tartós békére van szükség, miután Oroszország több mint három évvel ezelőtt megszállta az országot. „Tartós békénk lesz” – reagált Trump.
Egyúttal nem zárta ki, hogy amerikai csapatokat küldjön Ukrajnába a lehetséges békemegállapodás fenntartása érdekében. Trump azt mondta, hogy Európa vezető szerepet fog vállalni a béke biztosításában, de az Egyesült Államok is részt fog venni benne. „Ők az első védelmi vonal, mert ott vannak, Európában. De mi segíteni fogunk nekik. Mi is részt fogunk venni” – szögezte le.
Azt is mondta, ha megszületik a béke, az érvényben is marad. „Azt hiszem, ha békét tudunk kötni, akkor működni fog. Ebben nincsenek kétségeim.”
Zelenszkij egy ponton kielentette, hogy országának „minden biztonsági garanciára” szüksége van. „Ukrajnának először is erős hadseregre van szüksége, amely magában foglalja a fegyvereket, az embereket, a kiképzést és a hírszerzést. Mindez a nagy országoktól, például az Egyesült Államoktól és más szövetségesektől függ majd.”
Trump azt is megemlítette, hogy a mai tárgyalások után felhívja Putyint. „Várja a hívásomat, miután befejeztük ezt a megbeszélést” – mondta utalva az uniós és az ukrán vezetővel való tárgyalásaira. Fel fogja vetni az orosz elnöknek egy háromoldalú találkozó ötletét közte, Putyin, és Zelenszkij között.
„Lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem. Ha nincs, akkor a harc folytatódik, és ha lesz, akkor jó esélyünk van rá, hogy talán véget vessünk neki” – mondta Trump. Az ukrán elnök ennek kapcsán arról beszélt, hogy Ukrajna kész „diplomáciai úton” lezárni az orosz háborút, és ismét hangsúlyozta, hogy Kijev háromoldalú találkozót szeretne Moszkvával és Washingtonnal.
Arra a kérdésre, hogy Ukrajna készen áll-e „újrarajzolni a térképeket” egy békemegállapodásban, Zelenszkij nem válaszolt közvetlenül, de dicsérte a Trump-adminisztráció erőfeszítéseit a háború megállítására. Donald Trump elnök azt nyilatkozta, hogy függetlenül attól, hogyan alakulnak a mai találkozók Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az európai vezetőkkel,
Amerika továbbra is támogatni fogja Ukrajnát.
Az Egyesült Államok fővárosában ma kezdődő csúcstalálkozó egyszerre szól a háború befejezésének esélyeiről és a nyugati szövetségi rendszer állapotáról. Trump Alaszkában a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott tárgyalása után már jelezte:
a gyors békéért kész lenne elfogadni, hogy Ukrajna feladja a NATO-hoz való csatlakozási vágyát, sőt hallgatólagosan elismerje a Krím orosz annektálását.
Ez azonban szembemegy Kijev és az európaiak álláspontjával, akik szerint tartós biztonság csak területi engedmények nélkül képzelhető el.
A mai tárgyalás különlegessége, hogy Zelenszkij nem egyedül ül le az amerikai elnökkel. Mellette van Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer és Alexander Stubb, valamint Ursula von der Leyen és a NATO új főtitkára, Mark Rutte is. Ez a tömbösített jelenlét üzenet: az EU és a britek közösen akarják megakadályozni, hogy Trump egyoldalú alkuval kényszerítse sarokba Ukrajnát.
A The Washington Post szerint a hétfő este kezdődő találkozónak ezért szokatlanul sűrű lesz a napirendje:
Ezt követően külön egyeztetések zajlanak majd az amerikai, ukrán és uniós kormányzati tisztviselők között, az estét pedig zárt körű diplomáciai vacsora zárja.
A napirenden több kényes kérdés is szerepel. Az egyik a Donbász sorsa: Oroszország továbbra is igényt tart a régióra, míg Ukrajna elutasít minden területfeladást. A másik a biztonsági garanciák rendszere. Európai vezetők azt várják, hogy Trump ne csak szóbeli ígéretet tegyen, hanem NATO-szerű, 5. cikkelyhez hasonló biztosítékot ajánljon Kijevnek. Erről már Alaszkában is szó volt, de akkor nem született áttörés.
Az európai vezetők részvétele részben „testőrszerep” is: februári látogatása során Zelenszkij olyan botrányosan viselkedett az Ovális Irodában, hogy Trump kidobta a Fehér Házból, és a mostani diplomáciai védőernyő célja, hogy ez ne ismétlődhessen meg. Emellett a kontinens országai közvetlenül érintettek:
ha Ukrajna kényszerből enged, az precedenst teremthet bármely más határ menti ország számára is.
A washingtoni csúcs így inkább erőfelmérés, mint békekötés. Trump a gyors megállapodást sürgeti, míg Zelenszkij és európai szövetségesei arra törekednek, hogy a béke ne csupán papíron, hanem valós biztonsági garanciákban testesüljön meg. Az alaszkai árnyék azonban rávetül mindenre: a kérdés, hogy az amerikai elnök mennyire tartja magát saját „gyors béke” narratívájához, és képes-e az európai blokk ennek ellenállni.
