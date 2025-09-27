Deviza
Téligumi: nagyon durva dolog derült ki az olcsó gumiabroncsokról - érdemes kockáztatni ezzel az életünket?

Az ADAC 31 téli gumiabroncs-modellt tesztelt – többet, mint valaha. A belépő szintű modellektől a középkategóriás és prémium abroncsokig a mezőnynek bizonyítania kellett képességeit – havon, jégen, nedves és száraz utakon.
Andor Attila
2025.09.27, 12:48

Egyre népszerűbbek a névtelen gumiabroncsok, az online gumiabroncs-vásárlás megjelenése óta azonban jelentősen megnőtt az ilyen ismeretlen márkákra való rábukkanás valószínűsége. Az online áruházak a bevált termékek mellett számos ismeretlen gumiabroncs-gyártó termékét is kínálják. 

abroncsok
Nagy különbség van az abroncsok között / Fotó: Flajsz Péter

Tény, hogy a Távol-Keleti gumikat lényegesen alacsonyabb áron kínálják, mint az ismertebb márkák termékeit.  A különbség jelentős: ha  225/40 R18-as méretet nézzük, egy a egy Star Performer Stratos UHP gumi 95 euróba kerül, míg egy Michelin Pilot Alpin 5 pedig 177 euróért kapható. Egy szettnél ez a különbség 328 eurót tesz ki, azaz több mint 130 ezer forint.

Óriási különbségek

Aki azt hiszi, hogy minden téli gumiabroncs egyformán jó, az súlyosan téved. A 31 tesztelt modell harmada, 11 termék bizonyult elégtelennek -  mind az „olcsó”  szegmensből származik.

 Néhány közülük egyszerűen nem rendelkezett megfelelő tapadással, de olyan is volt amelyikkel indokolatlanul megnyúlt a fékút, kiváltképp jeges úton. 
Az eredmény annál aggasztóbb, hogy minden olyan gumiabroncs, amelynek oldalfalán hópehely („alpesi szimbólum”) található, hivatalosan alkalmas téli használatra. - áll a tesztben.

A nedves út is ellenség

A minőségi különbséget jól mutatja, hogy a teszten a legjobb és legrosszabb abroncsok közötti különbség 80 km/h-s vészfékezés során több mint 15 méter. Ez azt jelenti, hogy hol a legjobb gumival felszerelt autó már megállt, a legrosszabb még  46 km/h sebességgel haladt.

Vannak persze kivételek, az olcsó kategóriai királyai, a  Matador MP93 Nordicca és a Momo W-20 North Pole abroncsoknak ugyan vannak gyengeségei, de elfogadható alternatívát jelenthetnek azok számára, akik nem vezetnek sokat.
Az ADAC három középkategóriás gumiabroncsot sem ajánl: a Firestone Winterhawk 4-et , a Maxxis Premitra Snow WP6-ot és az Apollo Aspire XP Winter-t . Bár a Firestone önmagában is jó téli gumiabroncs: jégen és havon is kiváló, ugyanakkor veszélyesnek bizonyult a kezelhetősége hirtelen manőverek során. A prémium szegmens modelljei ugyanakkor minden körülmények között megfelelően teljesítettek. 
Természetesen itt is vannak különbségek: Például a Michelin Pilot Alpin 5 valamivel jobban teljesít téli utakon, mint a Hankook gumiabroncs. Környezetvédelmi teljesítmény tekintetében pedig a Goodyear UltraGrip Performance 3 magas futásteljesítményével (76 000 km!) és alacsony abroncskopásával felülmúlja a mezőnyt, így a teszt összesített győztese lett .

 

