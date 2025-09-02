Egymás után halnak meg az AfD jelöltjei, vizsgálódnak

Szokatlan és nyugtalanító események rázták meg az Alternatíva Németországért (AfD) egyik tartományi szervezetét az elmúlt napokban. Rövid időn belül hat jelöltjük is életét vesztette Észak-Rajna–Vesztfáliában, köztük négyen olyan politikusok, akik indulni készültek a szeptember közepi helyhatósági választáson. A halálesetek nemcsak szervezési bonyodalmakat okoznak a választási irodáknak, hanem a politikai feszültséget is tovább szítják a már így is megosztott német közéletben.

Gyanús halálesetek árnyékolják be az AfD felemelkedését Németországban / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A sajtóbeszámolók szerint a 66 éves Ralph Lange (Blomberg), az 59 éves Stefan Berendes (Bad Lippspringe), a 71 éves Wolfgang Klinger (Schwerte) és az 59 éves Wolfgang Seitz (Rheinberg) váratlan halála sokkolta a közvéleményt. Haláluk miatt több száz, korábban már leadott levélszavazat vált érvénytelenné, így új szavazólapokat és levélcsomagokat kellett nyomtatni. Egyes településeken, például Blombergben és Bad Lippspringében, új jelölteket is kellett állítania az AfD-nek.

A tartományi szervezet később további két esetet jelentett: meghalt René Herford, aki súlyos májbetegségben és veseelégtelenségben szenvedett, valamint Patrick Tietze, aki öngyilkosságot követett el. Bár ők tartaléklistás jelöltek voltak, haláluk tovább erősítette a közvélemény aggodalmát. A történtek gyorsan találgatásokra adtak okot. Stefan Homburg közgazdászprofesszor az X-en úgy fogalmazott:

statisztikailag szinte lehetetlen, hogy rövid időn belül ennyi AfD-s jelölt haljon meg váratlanul.

Bejegyzését Elon Musk is megosztotta, ami csak fokozta a figyelmet. Alice Weidel pártelnök szintén arról írt, hogy a halálesetek halmozódása aligha lehet véletlen. A rendőrség ugyanakkor közölte: nincs jele idegenkezűségnek. Az AfD szóvivője szerint több elhunyt is hosszabb ideje betegséggel küzdött, mások esetében szívroham vagy természetes halál volt a hivatalos indok. Kay Gottschalk, a párt tartományi alelnöke hangsúlyozta: vizsgálni fogják az eseteket, de nem kívánnak összeesküvés-elméletek irányába sodródni.

Az események különösen érzékeny időszakban történtek. Az AfD országos támogatottsága a legfrissebb mérések szerint már elérte a CDU/CSU szintjét, miközben több párt nyíltan a szervezet betiltását fontolgatja. Észak-Rajna–Vesztfáliában legközelebb 2027-ben tartanak tartományi választást, ahol az AfD akár meg is háromszorozhatja korábbi eredményét. A jelenlegi botrány azonban még inkább bizonytalanná teszi a politikai erőviszonyokat.