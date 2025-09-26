Rendkívüli: kényszerleszállást hajtott végre a magyar hadsereg csúcsmodern H225M helikoptere, katonák biztosítják a helyszínt – fotók

A hajtómű meghibásodása miatt kényszerleszállást hajtott végre Pápa közelében a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik forgószárnyasa – közölte az MH 47. Bázisrepülőtér a közösségi médiában.
A H225M helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében végrehajtott műveletek részeként tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban – a helyőrség-támogató koncepció tesztelésének részeként a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze települt át a hét elején.
A helikopter az MH 47. Bázisrepülőtérről péntek kora délután indult vissza állandó állomáshelyére, Szolnokra. A 74-es oldalszámú gépet a pilóták felszállás után pár perccel a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, lakóterületen kívül, az országúttól egy kilométerre tették le.
Landolás közben nem történt személyi sérülés, és nem keletkezett anyagi kár sem, a helikopter épségben földet ért. Szolnokról azonnal megindult a repülőműszaki javítócsoport, a helyszínt katonák biztosítják.
A Világgazdaság írásban kereste a Honvédelmi Minisztériumot, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Amint ez megtörténik, arról beszámolunk.
