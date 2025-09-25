Kiterjesztik a fegyverpénzt — a rendőrtisztjelöltek és határvadászok is jól járnak

A fegyverpénz korábban csak hivatásos és szerződéses állományban dolgozó honvédeknek járt, ami magába foglalja a nettó hathavi fizetést egyszeri kifizetésben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott arról, hogy ez a juttatás innentől a rendvédelemben dolgozók egy csoportját is érinteni fogja.
Ahogy korábban megírtuk, a kormány döntött a fegyverpénz kifizetéséről. Ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a kormányinfón, hozzátéve, hogy ugyanazoknak jár ez a juttatás, akik korábban is kaptak.
Ezenfelül a határvadászoknak és a rendőrtisztjelölteknek is jár majd a juttatás.
Februárban fogják kifizetni a fegyverpénzt – jelezte.
A kormány – elismerve a rendvédelmi és honvédelmi szerveknél dolgozók alacsony bérét – még 2019-ben döntött úgy, hogy külön juttatással „az ország gazdasági teljesítőképességének arányában elismeri a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében tett erőfeszítéseiket”.
2026 elején a januári illetménnyel kifizetjük a hathavi fegyverpénzt
– közölte Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2025 februárjában, ezzel hivatalossá téve, hogy az elmaradt korábbi fegyverpénzösszeg most ki lesz fizetve.
Eredetileg 2020-tól háromévente ismétlődő, hathavi illetménynek megfelelő javadalmazásról volt szó, amelyet jogszabályban rögzítettek volna. Az úgynevezett fegyverpénzt végül két év csúszással, eddig egyetlen alkalommal, 2022 februárjában kapta meg a rendvédelmi hivatásos állomány. Összesen 91 milliárd forintot fizettek ki a rendőröknek fegyverpénzként, az egy főre jutó átlagos juttatás 2,7 millió forint volt. A szakszervezetek szerint jelentős feszültséget okozott, hogy a mintegy 50 ezres összlétszámból nagyjából 13-14 ezren semmit sem kaptak, hiszen a pluszjuttatás csak a hivatásos állomány tagjainak járt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.