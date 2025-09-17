Veszélyes játszóterek – többmilliós bírságot szabott ki a hatóság

Idén 281 játszótéren összesen 1907 eszközt ellenőriztek a kormányhivatalok. Jogszabálysértést a játszóterek 37 százalékánál, az eszközök 23 százalékánál állapítottak meg – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A vizsgálatok a közterületi, illetve az intézményi (bölcsődei, óvodai, iskolai) játszótereken felül kiterjednek az úgynevezett „szürke zónába” tartozó helyszínekre is, mint például szállodák, éttermek játszóházaira, valamint társasházak udvaraira.
A közlemény közlése szerint az üzemeltetőnek kell garantálnia a hinták, csúszdák, mászókák és egyéb játszótéri eszközök biztonságos használatának feltételeit.
Ennek egyik legfontosabb része, hogy valamely kijelölt szervezettel elvégeztesse az újonnan telepített játszóeszközöknél a használatba vétel előtti ellenőrzést, a már használatban lévő eszközöknél pedig 3 évente az időszakos ellenőrzést.
A jogszabálysértések aránya nagyjából megegyezik a 2024-es vizsgálati eredményekkel. A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a hatóság szükség esetén elrendeli a játszótéri eszközök használatának ideiglenes tilalmát is, mindaddig, amíg az üzemeltető nem gondoskodik a hibák kijavításáról.
Eddig 5 750 000 forint összegben szabott ki bírságot a hatóság.
A vizsgálatok az év második felében is folytatódnak, különös figyelmet fordítva az intézményi játszóterekre az óvodai és iskolai szünetet követően.
