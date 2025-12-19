Deviza
EUR/HUF387 -0,15% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF442,09 -0,09% CHF/HUF415,45 -0,21% PLN/HUF91,89 -0,37% RON/HUF76,03 -0,15% CZK/HUF15,9 -0,11% EUR/HUF387 -0,15% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF442,09 -0,09% CHF/HUF415,45 -0,21% PLN/HUF91,89 -0,37% RON/HUF76,03 -0,15% CZK/HUF15,9 -0,11%
BUX109 695,54 +0,14% MTELEKOM1 808 +0,33% MOL2 830 0% OTP34 950 +0,26% RICHTER9 680 0% OPUS543 -0,55% ANY7 000 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 180 -0,39% BUMIX9 975,59 -0,17% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 441,57 +0,76% BUX109 695,54 +0,14% MTELEKOM1 808 +0,33% MOL2 830 0% OTP34 950 +0,26% RICHTER9 680 0% OPUS543 -0,55% ANY7 000 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 180 -0,39% BUMIX9 975,59 -0,17% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 441,57 +0,76%
Jól indult a nap a tőzsdén, zöldbe borult a magyar parkett - a forint viszont nincs ilyen jó formában

A pesti parkett nagyjai mind jól kapták el a rajtot. A forint azonban nincs túl jó formában.
Mészáros Gergő
2025.12.19, 09:06
Frissítve: 2025.12.19, 09:33

Zöldben kezdett a pesti parkett pénteken, a magyar blue chipek mindegyike erősödni tudott a kezdő gongszó után. A BUX index 0,24 százalékkal, 109 805 pontig erősödött. 

Erősen kezdte a pénteket a BÉT / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az OTP 0,29 százalékkal, 34 960 forintig, a Mol 0,49 százalékkal, 2844 forintig, a Richter 0,21 százalékkal, 9700 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,33 százalékkal, 1808 forintig emelkedett a kereskedés első perceiben.

Az amerikai tőzsde meggyőző zöldben zárt csütörtökön, a nyugati piacok viszont iránykereséssel kezdtek a pénteki nyitásban, a legtöbb nagy index minimális, 0,1 százalék alatti mozgást mutatott csak az első percekben.

Megbotlott a forint, és ez annyira nem is meglepő

A forint nagyobb kilengésekkel, kisebb csúszással kezdte a napot, és ez a mozgás könnyen nagyobb trenddé is válhat a nap során: a japán jegybank ugyanis a magyar idő szerinti hajnali órákban megemelte az alapkamatot, ami a globális carry trade-ek visszahúzódásával járhat, ennek pedig a forint lehet az egyik legnagyobb vesztese. A magyar devizát ugyanis hazai oldalról a magas kamatkörnyezet tartja a jelenlegi szintjein, a devizánk keresletéhez ugyanakkor az is hozzájárul, hogy a carry kiinduló országaiban alacsony a ráta, így olcsón jutnak hitelhez a befektetők: Japán ezért az ilyen ügyletek egyik legjelentősebb kiindulópontja volt az elmúlt években, a dráguló hitelek viszont már pozícióik újragondolására bírhatják a befektetőket, főleg egy olyan, idén brutális árfolyamnyereséget is termelő pozíció kapcsán, mint a forint.

A reggeli, illikvid órákban az euróval szemben 0,2 százalékot gyengült már az euróval szemben a forint, 388,3-ig süllyedt a kereszt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
386,9969 -0,15%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár ellenében már 0,3 százalék körüli a napi mínusz, 331,6 környékén jár a kereszt, ezen a fronton a devizánk visszaadta azt az előnyét, amit a csütörtöki amerikai inflációs adatokon keresztül szerzett.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
330,4693 -0,07%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves
