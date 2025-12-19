Fejüket csóválva vágnak az új évnek a németek, rosszat sejtenek és nem költenek
Jelentősen romló hangulattal vágnak neki a német fogyasztók 2026-nak, az egyre erősebb bizonytalanság miatt a háztartások megtakarítási hajlandósága a legmagasabb szintet érte el a 2008-as pénzügyi válság óta. A fogyasztói hangulatindex egy friss felmérés szerint tovább süllyedt a negatív tartományban.
A GfK piackutató intézet és a Nürnbergi Piaci Döntések Intézete (Nürnberg Institut für Marktentscheidungen – NIM) által pénteken közzétett index januárban mínusz 26,9 pontra esett a kissé lefelé módosított mínusz 23,4 pontról.
Ez rosszabb eredmény a vártnál
– ugyanis a Reuters által megkérdezett elemzők mínusz 23,2 pontot prognosztizáltak – és a legalacsonyabb érték 2024 áprilisa óta.
Az infláció és a nyugdíjvita miatt zuhan a fogyasztói hangulatindex
Rolf Buerkl, a NIM fogyasztói klímaelemzésért felelős vezetője a megtakarítási hajlandóság erős növekedését emelte ki az adatokból. Az embereket ismét egyre jobban aggasztja a magasabb infláció, és bizonytalanságot keltenek a nyugdíjak jövőjéről szóló politikai viták.
Bár Friedrich Merz kancellárnak a hónap elején sikerült elfogadtatnia a parlament alsóházában, a Bundestagban a nyugdíjreform-törvénycsomagot, a pártjában kitört lázadás figyelmeztető jel.
Korábban maga a kancellár is figyelmeztetett, hogy a német gazdaság gyengébb állapotban van, mint gondolták, a jelenlegi formájában nem tudja fenntartani a jóléti államot.
A helyzet azóta sem javult, a kétéves recesszió után még mindig várat magára a fellendülés, Európa legnagyobb gazdasága az előrejelzések szerint
- az idén csak 0,2,
- jövőre pedig 0,9
százalékkal nő majd, idő kell ugyanis ahhoz, hogy megmutassa a hatását a gigantikus kiadásnövelő csomag, amelyet tavasszal fogadtak el.
„Kiábrándító” év után rosszul kezdődik az új
A GfK és a NIM jelentése szerint az idei év „kiábrándító” vége a jövedelmi várakozások és a háztartások vásárlási hajlandóságának csökkenésével szintén hozzájárult az általános hangulatindex zuhanásához.
„Ez nem jó hír a kiskereskedelem számára a karácsonyi forgalmat illetően, és a 2026-os fogyasztói klíma kudarcának is tekinthető” – fogalmazott Buerkl.
A felmérést 2025. december 4–15. között végezték, a GfK szerint
a hangulatindex egypontos változása a magánfogyasztás 0,1 százalékos éves változását jelenti.
A „vásárlási hajlandóság” mutató a „Gondolja, hogy most jó az alkalom a fontosabb cikkek vásárlására?” kérdésre adott pozitív és negatív válaszok egyensúlyát jelenti.
A jövedelmi várakozások alindexe a háztartások pénzügyeinek alakulásával kapcsolatos, a gazdasági várakozások indexe a válaszadók általános gazdasági helyzetének értékelését tükrözi a következő 12 hónapra vonatkozóan.