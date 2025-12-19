Fejüket csóválva vágnak az új évnek a németek, rosszat sejtenek és nem költenek

Jelentősen romló hangulattal vágnak neki a német fogyasztók 2026-nak, az egyre erősebb bizonytalanság miatt a háztartások megtakarítási hajlandósága a legmagasabb szintet érte el a 2008-as pénzügyi válság óta. A fogyasztói hangulatindex egy friss felmérés szerint tovább süllyedt a negatív tartományban.

Egyre mélyebbre süllyed a negatív tartományban a német fogyasztói hangulatindex / Fotó: NurPhoto via AFP

A GfK piackutató intézet és a Nürnbergi Piaci Döntések Intézete (Nürnberg Institut für Marktentscheidungen – NIM) által pénteken közzétett index januárban mínusz 26,9 pontra esett a kissé lefelé módosított mínusz 23,4 pontról.

Ez rosszabb eredmény a vártnál

– ugyanis a Reuters által megkérdezett elemzők mínusz 23,2 pontot prognosztizáltak – és a legalacsonyabb érték 2024 áprilisa óta.

Az infláció és a nyugdíjvita miatt zuhan a fogyasztói hangulatindex

Rolf Buerkl, a NIM fogyasztói klímaelemzésért felelős vezetője a megtakarítási hajlandóság erős növekedését emelte ki az adatokból. Az embereket ismét egyre jobban aggasztja a magasabb infláció, és bizonytalanságot keltenek a nyugdíjak jövőjéről szóló politikai viták.

Bár Friedrich Merz kancellárnak a hónap elején sikerült elfogadtatnia a parlament alsóházában, a Bundestagban a nyugdíjreform-törvénycsomagot, a pártjában kitört lázadás figyelmeztető jel.

Korábban maga a kancellár is figyelmeztetett, hogy a német gazdaság gyengébb állapotban van, mint gondolták, a jelenlegi formájában nem tudja fenntartani a jóléti államot.

A helyzet azóta sem javult, a kétéves recesszió után még mindig várat magára a fellendülés, Európa legnagyobb gazdasága az előrejelzések szerint

az idén csak 0,2,

jövőre pedig 0,9

százalékkal nő majd, idő kell ugyanis ahhoz, hogy megmutassa a hatását a gigantikus kiadásnövelő csomag, amelyet tavasszal fogadtak el.

„Kiábrándító” év után rosszul kezdődik az új

A GfK és a NIM jelentése szerint az idei év „kiábrándító” vége a jövedelmi várakozások és a háztartások vásárlási hajlandóságának csökkenésével szintén hozzájárult az általános hangulatindex zuhanásához.

Rossz hír a sikeres karácsonyi forgalomra számító kiskereskedelem számára / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Ez nem jó hír a kiskereskedelem számára a karácsonyi forgalmat illetően, és a 2026-os fogyasztói klíma kudarcának is tekinthető” – fogalmazott Buerkl.