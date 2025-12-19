Deviza
EUR/HUF387 -0,15% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF442,09 -0,09% CHF/HUF415,45 -0,21% PLN/HUF91,89 -0,37% RON/HUF76,03 -0,15% CZK/HUF15,9 -0,11% EUR/HUF387 -0,15% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF442,09 -0,09% CHF/HUF415,45 -0,21% PLN/HUF91,89 -0,37% RON/HUF76,03 -0,15% CZK/HUF15,9 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 695,54 +0,14% MTELEKOM1 808 +0,33% MOL2 830 0% OTP34 950 +0,26% RICHTER9 680 0% OPUS543 -0,55% ANY7 000 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 180 -0,39% BUMIX9 975,59 -0,17% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 441,41 +0,75% BUX109 695,54 +0,14% MTELEKOM1 808 +0,33% MOL2 830 0% OTP34 950 +0,26% RICHTER9 680 0% OPUS543 -0,55% ANY7 000 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 180 -0,39% BUMIX9 975,59 -0,17% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 441,41 +0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fogyasztói hangulatindex
Németország
GfK Piackutató Intézet

Fejüket csóválva vágnak az új évnek a németek, rosszat sejtenek és nem költenek

Kísért a 2008-as pénzügyi válság. Jelentősen romlott a német fogyasztói hangulatindex.
M. Cs.
2025.12.19, 09:45
Frissítve: 2025.12.19, 10:14

Jelentősen romló hangulattal vágnak neki a német fogyasztók 2026-nak, az egyre erősebb bizonytalanság miatt a háztartások megtakarítási hajlandósága a legmagasabb szintet érte el a 2008-as pénzügyi válság óta. A fogyasztói hangulatindex egy friss felmérés szerint tovább süllyedt a negatív tartományban.

fogyasztói hangulatindex
Egyre mélyebbre süllyed a negatív tartományban a német fogyasztói hangulatindex / Fotó: NurPhoto via AFP

A GfK piackutató intézet és a Nürnbergi Piaci Döntések Intézete (Nürnberg Institut für Marktentscheidungen – NIM) által pénteken közzétett index januárban mínusz 26,9 pontra esett a kissé lefelé módosított mínusz 23,4 pontról.

Ez rosszabb eredmény a vártnál

– ugyanis a Reuters által megkérdezett elemzők mínusz 23,2 pontot prognosztizáltak – és a legalacsonyabb érték 2024 áprilisa óta.

Az infláció és a nyugdíjvita miatt zuhan a fogyasztói hangulatindex

Rolf Buerkl, a NIM fogyasztói klímaelemzésért felelős vezetője a megtakarítási hajlandóság erős növekedését emelte ki az adatokból. Az embereket ismét egyre jobban aggasztja a magasabb infláció, és bizonytalanságot keltenek a nyugdíjak jövőjéről szóló politikai viták.

Bár Friedrich Merz kancellárnak a hónap elején sikerült elfogadtatnia a parlament alsóházában, a Bundestagban a nyugdíjreform-törvénycsomagot, a pártjában kitört lázadás figyelmeztető jel.

Korábban maga a kancellár is figyelmeztetett, hogy a német gazdaság gyengébb állapotban van, mint gondolták, a jelenlegi formájában nem tudja fenntartani a jóléti államot.

A helyzet azóta sem javult, a kétéves recesszió után még mindig várat magára a fellendülés, Európa legnagyobb gazdasága az előrejelzések szerint 

  • az idén csak 0,2, 
  • jövőre pedig 0,9 

százalékkal nő majd, idő kell ugyanis ahhoz, hogy megmutassa a hatását a gigantikus kiadásnövelő csomag, amelyet tavasszal fogadtak el.

„Kiábrándító” év után rosszul kezdődik az új

A GfK és a NIM jelentése szerint az idei év „kiábrándító” vége a jövedelmi várakozások és a háztartások vásárlási hajlandóságának csökkenésével szintén hozzájárult az általános hangulatindex zuhanásához.

Christmas shopping
Rossz hír a sikeres karácsonyi forgalomra számító kiskereskedelem számára / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Ez nem jó hír a kiskereskedelem számára a karácsonyi forgalmat illetően, és a 2026-os fogyasztói klíma kudarcának is tekinthető” – fogalmazott Buerkl.

A felmérést 2025. december 4–15. között végezték, a GfK szerint 

a hangulatindex egypontos változása a magánfogyasztás 0,1 százalékos éves változását jelenti.

A „vásárlási hajlandóság” mutató a „Gondolja, hogy most jó az alkalom a fontosabb cikkek vásárlására?” kérdésre adott pozitív és negatív válaszok egyensúlyát jelenti.

A jövedelmi várakozások alindexe a háztartások pénzügyeinek alakulásával kapcsolatos, a gazdasági várakozások indexe a válaszadók általános gazdasági helyzetének értékelését tükrözi a következő 12 hónapra vonatkozóan.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu