Visszaszólt a lengyel kormány Trumpnak, de ennél nagyobbat nem is hibázhattak volna: kicsúszik a kezükből az amerikai bázis

A lengyelek szerint nem volt tévedés az orosz dróntámadás. Az ellenzék szerint pedig inkább az állandó amerikai bázist kellene megerősíteni Trump kritizálása helyett.
VG/MTI
2025.09.12, 14:09
Frissítve: 2025.09.12, 16:12

Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás – írta Donald Tusk lengyel kormányfő pénteken az X-en, Donald Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagálva. A kormányfő arra utalt, hogy Trump csütörtöki washingtoni sajtóértekezletén a szerdai lengyelországi légsértésre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: „Ez hiba is lehetett. De ettől függetlenül semmivel sem vagyok megelégedve, ami ezzel a helyzettel összefügg.” Hozzáfűzte: mindazonáltal reméli, hogy ennek vége lesz.

National Security Council With Poland's President Karol Nawrocki.
Fotó: NurPhoto via AFP

„Mi is azt szeretnénk, ha a Lengyelország elleni dróntámadás tévedés lett volna, de nem volt az, és mi tudjuk ezt” – írta pénteken a lengyel kormányfő. Előzőleg Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en szintén úgy kommentálta az amerikai elnök szavait:

Nem, ez nem volt tévedés.

Radoslaw Sikorski és felesége, Anne Applebaum amerikai újságíró pénteken Kijevbe látogattak, ahol Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter fogadta őket. Sikorski az X-en közzétette a kijevi lengyel nagykövetség előtt készített videófelvételt, amelyen kijelentette: azon az éjszakán, amikor „19 orosz drón repült be Lengyelország fölé, Ukrajna fölött 400 (drón) repült, és hozzá még 40 rakéta. Ezek nem tévedések voltak” – fűzte hozzá.

Mariusz Blaszczak, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter pénteken az RMF FM kereskedelmi rádióban úgy ítélte meg: 

a többszöri légtérsértést a Fort Trump (állandó lengyelországi amerikai bázis) létesítésére kellene kihasználni, nem pedig arra, hogy Trump elnököt támadják, amint ezt Sikorski külügyminiszter teszi.

Marcin Przydacz, a lengyel elnök külügyi államtitkára a Radio Zet kereskedelmi rádióban pénteken kiemelte: az a legfontosabb, amit Donald Trump közvetlenül Karol Nawrocki elnöknek mondott a légtérsértésekről folytatott szerdai telefonbeszélgetés során. Elmondta: tanúja volt annak, hogy Trump telefonon kijelentette: ha valami behatol lengyel területre, az fenyegetést jelent, és teljesen érthető, hogy semlegesíteni kell.

Az államtitkár azt is közölte: az elnöki hivatal rendelkezésére álló információk szerint szerdára virradóan az eddigi közlésektől eltérően nem 19, hanem 21 orosz drón hatolhatott be a lengyel légtérbe. „Ezt még ellenőrizni kell, hiszen drónok korábban is berepültek Lengyelország területére, néhány, tizenvalahány másodpercre, majd visszafordultak” – tette hozzá Przydacz.

Totális támadás Oroszország legnagyobb olajrakodó kikötője ellen

Ukrán dróntámadás érte a Balti-tenger legnagyobb olajkikötőjét, Primorszkot, egy tankerhajó kigyulladt – jelentette a Bloomberg. A régió kormányzója, Alekszandr Drozdenko szerint a tüzet már eloltották, nem szivárog az olaj. A mostani az egyik legnagyobb támadás Oroszország olaj-infrastruktúrája ellen a háború kitörése óta.

Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta a szomszédos ország energiaipari létesítményei elleni támadásait. Kijev kijelentette, hogy célja Oroszország frontvonalain az üzemanyag-ellátási képesség korlátozása, valamint az orosz exportbevételek csökkenése. A primorszki balti-tengeri kikötő szén, műtrágya, búza és más rakományok szállítását is képes kezelni, de ami fontosabb: az orosz nyersolaj és kőolajtermékek balti-tengeri kiútja, a nyugati export egyik alapköve.

