Totális támadás Oroszország legnagyobb olajrakodó kikötője ellen, ez a nyugati szállítás bázisa: csúcstechnológiával lövik az ukránok

Ukrán dróntámadás érte a Balti-tenger legnagyobb olajkikötőjét, Primorszkot, egy tankerhajó kigyulladt – jelentette a Bloomberg. A régió kormányzója, Alekszandr Drozdenko szerint a tüzet már eloltották, nem szivárog az olaj. A mostani az egyik legnagyobb támadás Oroszország olaj-infrastruktúrája ellen a háború kitörése óta.

Újabb ukrán dróntámadás – az olajexportot lehetetlenítenék el az ukránok / Fotó: Shutterstock

Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta a szomszédos ország energiaipari létesítményei elleni támadásait. Kijev kijelentette, hogy célja Oroszország frontvonalain az üzemanyag-ellátási képesség korlátozása, valamint az orosz exportbevételek csökkenése.

A primorszki balti-tengeri kikötő szén, műtrágya, búza és más rakományok szállítását is képes kezelni, de ami fontosabb:

az orosz nyersolaj és kőolajtermékek balti-tengeri kiútja, a nyugati export egyik alapköve.

A Bloomberg összesítése szerint a múlt hónapban csak ebben a támadást ért kikötőben naponta mintegy 330 ezer hordó dízelüzemanyagot és körülbelül 1,15 millió hordó nyersolajat tettek hajóra. A szankciók ellenére Oroszországnak az EU-ba irányuló fosszilis tüzelőanyag-exportja összesen 21,9 milliárd eurót tett ki.

Ukrajnának ez a többedik pénteki támadása, hiszen éjjel Moszkva mellett a Lukoil üzeme is célpont volt. Az elmúlt hetekben ukrán drónok támadták meg az oroszországi déli és a Volga-vidéki olajfinomítókat, valamint a nyugat felé vezető Barátság nyersolajvezeték egyik szivattyútelepét.

Eddig ritkák voltak az ilyen támadások Oroszország olajexport-termináljai ellen, különösen a balti-tengeri partvidéken. Emlékezetes, augusztusban a Novatek PJSC Ust-Luga gázfeldolgozó üzeme is megrongálódott egy támadásban.

Csúcskategóriás drónokkal támadnak

A Putyin–Trump-találkozó óta nő az ukrán dróntámadások intenzitása – erre már az Erste olaj- és gázipari elemzője mutat rá. Pletser Tamás szerint az ukránok az orosz olaj-infrastruktúra kényes pontjait kiemelkedő harcképességű (FP5 Flamingó drón) és amerikai eszközökkel (ERAM) támadják. „Ezek a drónok már 3000 kilométeres hatótávolsággal és 1000 kilogramm feletti robbanótöltettel rendelkeznek. Az unecsai és nikolszkojei szivattyúállomás mellett féltucatnyi, európai oldalon lévő orosz finomító kapott találatot, de sikerült a Balti-tenger mellett, Ust-Lugában a Gazprom tulajdonában lévő Balti-LNG terminálra is csapást mérni” – emlékeztet az elemző.