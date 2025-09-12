Rangos elismerést kapott a Mediaworks nyomdája: ott van a legnagyobbak között

A Mediaworks Hungary Zrt. budapesti nyomdája az idei GPwA – Green Printworld Award díjátadón az Év Zöld Nyomdája elismerésben részesült. A rangos szakmai díjat olyan nyomdák kapják, amelyek bizonyíthatóan környezettudatos működést folytatnak, és megfelelnek a fenntarthatósági követelményeknek.

Rangos díjat kapott a Mediaworks nyomdája / Fotó: GPwA

A GPwA díjakat tizenötödik alkalommal adták át, és ma már a hazai papír- és nyomdaipar egyik legfontosabb környezetvédelmi megmérettetésének számítanak. A zsűri döntését szigorú szakmai kritériumok, nemzetközi minősítések és tanúsítványok alapján hozza meg.

A Mediaworks nyomdája olyan mezőnyben került díjazottként a legjobbak közé, amelyben idén több nagy múltú piaci szereplő is elismerést szerzett,

köztük az Alföldi Nyomda, az ANY Biztonsági Nyomda és a Gyomai Kner Nyomda. A díj nemcsak a vállalat számára jelent szakmai visszajelzést, hanem az egész ágazatnak jelzi, hogy a fenntarthatósági szempontok a nyomdaiparban is egyre inkább alapkövetelménynek számítanak.

Mi az a GPwA?

A Green Printworld Awardot (GPwA) 2011-ben alapították, és azóta minden évben kiosztják a nyomdaipar, a papír- és a csomagolóanyag-gyártás szereplői között. Az elismerés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a fenntartható működésre, a környezettudatos technológiai fejlesztésekre és a körforgásos gazdaság előmozdítására.

A díj különlegessége, hogy nem marketingígéretek alapján ítélik oda, hanem tanúsítványok, ellenőrizhető szakmai mutatók és konkrét környezetvédelmi teljesítmények alapján. Az idei díjkiosztón 23 cég vehetett át elismerést a különböző kategóriákban.