Nehéz napja van Orbán Viktornak: csak a kormányülés szünetében tudott tárgyalni az EU második legfontosabb vezetőjével – és még várt rá valaki

Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Tanács elnökével áttekintette az Európai Unió előtt álló kihívásokat a Karmelita Kolostorban.

A kormányfő a Facebook-oldalán megosztott posztjában közölte, a kormányülés szünetében találkozott Antonio Costával. Emellett a miniszterelnök hivatalában fogadta Moshe Kantor urat, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét.

Orbán Viktor fogadta az Európai Zsidó Kongresszus elnökét / Fotó: MTI

A találkozón részt vett Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke is - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A szerdai kormányülésen egyébként a Lengyelországban történt szerdahajnali dróntámadás is téma volt. Orbán Viktor miniszterelnök legújabb videójában a kormány tagjai kielemzik a történteket. A kormányfő közösségi oldalán megjelent felvételen Orbán Viktor felteszi a kérdést, hogy a támadást orosz drónok követték-e el. Bár a felvételen nem látszik, az egyik jelenlévő válasza, hogy „ezek minden valószínűség szerint orosz drónok voltak”.

A miniszterelnök, átvéve a szót, kijelentette: „Úgy összegezzük az álláspontunkat, és javaslom, hogy ezt képviseljük, hogy először is szolidárisak vagyunk Lengyelországgal, és Lengyelország mellett állunk. A lényeg az az, hogy van egy baráti ország, Lengyelország történelmi barátunk, van egy szövetséges ország, hiszen ők is és mi is a NATO-ban. Lengyelország mellett állunk.”

Felhívta rá a figyelmet, hogy idegen katonai eszközök kerültek Lengyelországba, „így vagy úgy, akárhogyan is történt, mi mindenképpen a lengyelek mellett vagyunk”. „Lengyelország légtere és területe sérthetetlen. A lengyelek ebben ránk mindig számíthatnak! Pont" – szögezte le a miniszterelnök.