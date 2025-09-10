Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Nehéz napja van Orbán Viktornak: csak a kormányülés szünetében tudott tárgyalni az EU második legfontosabb vezetőjével – és még várt rá valaki

Az európai tanács elnökével, és az Európai Zsidó Kongresszus vezetőjével találkozott a kormányfő.
Andor Attila
2025.09.10, 21:51
Frissítve: 2025.09.10, 22:16

Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Tanács elnökével áttekintette az Európai Unió előtt álló kihívásokat a Karmelita Kolostorban.

A kormányfő a Facebook-oldalán megosztott posztjában közölte, a kormányülés szünetében találkozott Antonio Costával. Emellett a miniszterelnök hivatalában fogadta Moshe Kantor urat, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor fogadta az Európai Zsidó Kongresszus elnökét / Fotó: MTI

A találkozón részt vett Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke is - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A szerdai kormányülésen egyébként a Lengyelországban történt szerdahajnali dróntámadás is téma volt. Orbán Viktor miniszterelnök legújabb videójában a kormány tagjai kielemzik a történteket. A kormányfő közösségi oldalán megjelent felvételen Orbán Viktor felteszi a kérdést, hogy a támadást orosz drónok követték-e el. Bár a felvételen nem látszik, az egyik jelenlévő válasza, hogy „ezek minden valószínűség szerint orosz drónok voltak”.

A miniszterelnök, átvéve a szót, kijelentette: „Úgy összegezzük az álláspontunkat, és javaslom, hogy ezt képviseljük, hogy először is szolidárisak vagyunk Lengyelországgal, és Lengyelország mellett állunk. A lényeg az az, hogy van egy baráti ország, Lengyelország történelmi barátunk, van egy szövetséges ország, hiszen ők is és mi is a NATO-ban. Lengyelország mellett állunk.”

Felhívta rá a figyelmet, hogy idegen katonai eszközök kerültek Lengyelországba, „így vagy úgy, akárhogyan is történt, mi mindenképpen a lengyelek mellett vagyunk”.  „Lengyelország légtere és területe sérthetetlen. A lengyelek ebben ránk mindig számíthatnak! Pont" – szögezte le a miniszterelnök. 

