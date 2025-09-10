Orbán Viktor: Ezek orosz drónok voltak? Mi mindenképpen a lengyelek mellett vagyunk!

A szerdai kormányülésen is téma volt a Lengyelországban történt szerdahajnali dróntámadás. Orbán Viktor miniszterelnök legújabb videójában a kormány tagjai kielemzik a történteket. A kormányfő közösségi oldalán megjelent felvételen Orbán Viktor felteszi a kérdést, hogy a támadást orosz drónok követték-e el. Bár a felvételen nem látszik, az egyik jelenlévő válasza, hogy „ezek minden valószínűség szerint orosz drónok voltak”.

Orbán Viktor: Lengyelország légtere és területe sérthetetlen. A lengyelek ebben ránk mindig számíthatnak! / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Orbán Viktor: a lengyelek ebben ránk mindig számíthatnak! Pont.

A miniszterelnök, átvéve a szót, kijelenti: „Úgy összegezzük az álláspontunkat, és javaslom, hogy ezt képviseljük, hogy először is szolidárisak vagyunk Lengyelországgal, és Lengyelország mellett állunk. A lényeg az az, hogy van egy baráti ország, Lengyelország történelmi barátunk, van egy szövetséges ország, hiszen ők is és mi is a NATO-ban. Lengyelország mellett állunk.”

Felhívta rá a figyelmet, hogy idegen katonai eszközök kerültek Lengyelországba, „így vagy úgy, akárhogyan is történt, mi mindenképpen a lengyelek mellett vagyunk”. „Lengyelország légtere és területe sérthetetlen. A lengyelek ebben ránk mindig számíthatnak! Pont" – szögezte le a miniszterelnök.

Szijjártó Péter: hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni!

Ezt megelőzően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fehéroroszország fővárosából, Minszkből jelentkezett be, alig néhány órával azt követően, hogy az ország területéről orosz drónok hatoltak be Magyarország egyik legfontosabb szövetségesének, Lengyelországnak a légterébe. A külügyminiszter Facebook-oldalán közölte látogatásának részleteit.

„Európa harcban áll, melynek célja, hogy Európa önállóan dönthessen jövőjéről” – mondta évértékelő beszédében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben tartott évértékelő beszédében szerdán. Eközben a Minszkben tartózkodó magyar külügyminiszter is elutasította az orosz támadást, és párbeszédet sürgetett az Európai Unióban.

A nemzetközi biztonságpolitikai szakemberek még csak találgatnak, hogy mi lehetett a valós indoka, hogy Lengyelország felé irányították a Sahíd típusú orosz drónokat.

A háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, most kell hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni!

– nyilatkozta Szijjártó.