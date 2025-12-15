Kína gond nélkül meglesz a venezuelai olaj nélkül, kap eleget Oroszországból és Iránból

Kína a világ első számú olajexportőre és a venezuelai olaj legnagyobb vásárlója, rövid távon azonban nem okoz gondot Peking számára, ha meg kell lennie a latin-amerikai országból származó import nélkül. Jelentős mennyiségben van ugyanis úton onnan energiahordozó, és a felhalmozott tartalék, valamint a gyenge kereslet is korlátozni fogja a hatásokat a világ második legnagyobb gazdaságára.

A venezuelai olaj exportja meredeken visszaesett a tanker lefoglalása óta / Fotó: AFP

A venezuelai olaj exportja meredeken visszaesett, amióta az Egyesült Államok lefoglalt egy tartályhajót az ország partjainál, és új szankciókat vezetett be a Caracasszal üzleti kapcsolatban álló hajózási vállalatokra és hajókra.

Washington szokatlanul kemény fellépésének azonban valószínűleg még nincs is vége, mert Venezuela körül további 80 tanker várakozik megrakodva, vagy rakodásra várva, amelyek hasonló sorsra juthatnak.

Egyelőre ömlik a venezuelai olaj Kínába

Bár Kína a venezuelai olaj legnagyobb piaca,

a latin-amerikai ország csak a teljes kínai nyersolaj-import körülbelül négy százalékát teszi ki.

Az onnan érkező mennyiség azonban decemberben és januárban kereskedők és elemzők szerint nőni fog, mert akár 60 napig is eltarthat, mire a tankerek elérik a fő vásárlókat, a független finomítókat, amelyek a nagy árengedményeknek köszönhetően rengeteg olajat rendeltek az elmúlt négy hónapban.

Mukesh Sahdev, az XAnalysts energia-tanácsadó cég alapítója és vezérigazgatója azt mondta a Reutersnek, hogy így csak februárban lesz majd érezhető a tartályhajó lefoglalásának, valamint az esetleges további szankcióknak a hatása.

A tankerek mozgását nyomon követő Vortexa előrejelzése szerint decemberben naponta több mint 600 ezer hordónyi érkezik majd Kínába a Merey típusú nehéz, savanyú venezuelai nyersolajból, amelyik egyébként az amerikai finomítók kedvence, majdnem 70 százalékuk ezzel működik a leghatékonyabban.

A Moszkva elleni szankciók miatt ráadásul jelenleg kevés is van belőle a világpiacon, mert a fajtát a legnagyobb mennyiségben

Venezuela,

Kanada

és Oroszország

biztosítja.

Februártól érződik majd az amerikai intézkedések hatása / Fotó: AFP

A Kpler árupiaci adatszolgáltató cég szerint a Venezuelából Kínába érkező import még ennék is nagyobb, akár napi 664 ezer hordó is lehet decemberben, ami rekordmennyiséget lenne.